लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, पुतले पर पोती कालिख

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पुतले पर कालिख पोती चप्पलों से पीटा इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोंकझोक भी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया.

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अंकित यादव ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 35 करोड़ से ज्यादा वोटों की चोरी करवा कर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई है. ये सीधे तौर कर लोकतंत्र की हत्या की है. लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा. उन्होंने लोकतंत्र पर कालिख पोतने का काम किया है इसलिए आज उनके चेहरे पर कालिख लगाई गई.

अखिलेश यादव लंबे समय से उठा रहे वोट चोरी का मामला

कार्यकर्ता जीतू कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट चोरी के मुद्दे पर लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं. पार्टी की तरफ से इसके कई साक्ष्य चुनाव आयोग में भी जमा किए गए. पर कभी इस मामले पर आयोग ने ध्यान नहीं दिया. ऐसे में कैसे 2027 के चुनाव निष्पक्ष होंगे.

दिल्ली में बुलाई गई 30 सितंबर को बैठक

30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है. इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार को हटाने पर मंथन होगा. चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी विपक्ष एकजुट होगी. वही बैठक के बाद विपक्ष का रुख तय होगा.

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