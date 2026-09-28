Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, पुतले पर पोती कालिख

लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, पुतले पर पोती कालिख

सपा कार्यकर्ता जीतू कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट चोरी के मुद्दे पर लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं. पार्टी की तरफ से इसके कई साक्ष्य भी जमा किए गए.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 28 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पुतले पर कालिख पोती चप्पलों से पीटा इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोंकझोक भी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया.

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अंकित यादव ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 35 करोड़ से ज्यादा वोटों की चोरी करवा कर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई है. ये सीधे तौर कर लोकतंत्र की हत्या की है. लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा. उन्होंने लोकतंत्र पर कालिख पोतने का काम किया है इसलिए आज उनके चेहरे पर कालिख लगाई गई.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कन्नौज में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई ठप, अस्पताल का रास्ता भी डूबा
कन्नौज में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई ठप, अस्पताल का रास्ता भी डूबा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इंश्योरेंस पर योगी सरकार की बड़ी पहल, कहा- लोगों को...
यूपी में इंश्योरेंस पर योगी सरकार की बड़ी पहल, कहा- लोगों को...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी-उत्तराखंड में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कई शहरों में प्रदर्शन
यूपी-उत्तराखंड में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कई शहरों में प्रदर्शन

अखिलेश यादव लंबे समय से उठा रहे वोट चोरी का मामला

कार्यकर्ता जीतू कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट चोरी के मुद्दे पर लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं. पार्टी की तरफ से इसके कई साक्ष्य चुनाव आयोग में भी जमा किए गए. पर कभी इस मामले पर आयोग ने ध्यान नहीं दिया. ऐसे में कैसे 2027 के चुनाव निष्पक्ष होंगे.

दिल्ली में बुलाई गई 30 सितंबर को बैठक

30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है. इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार को हटाने पर मंथन होगा. चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी विपक्ष एकजुट होगी. वही बैठक के बाद विपक्ष का रुख तय होगा.

कन्नौज में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई ठप, अस्पताल का रास्ता भी डूबा

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
UP News SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कन्नौज में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई ठप, अस्पताल का रास्ता भी डूबा
कन्नौज में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई ठप, अस्पताल का रास्ता भी डूबा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इंश्योरेंस पर योगी सरकार की बड़ी पहल, कहा- लोगों को...
यूपी में इंश्योरेंस पर योगी सरकार की बड़ी पहल, कहा- लोगों को...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी-उत्तराखंड में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कई शहरों में प्रदर्शन
यूपी-उत्तराखंड में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कई शहरों में प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
एग्रीकल्चर
भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान तुरंत करें ये काम
भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget