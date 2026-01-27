'हमारी औकात कहां गिरफ्तार करने की', धरने पर बैठे सपा सांसद सनातन पांडे के दारोगा ने छुए पैर

उत्तर प्रदेश के बलिया सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो धरने पर बैठक दिखाई दे रहे हैं इसी बीच नगरा पुलिस थाने में तैनात दारोगा संजय मिश्रा वहां पहुंचे और उनके पैर छूकर प्रणाम करते दिख रहे हैं. जिसके बाद इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

ये वीडियो रविवार का बताया जा रहा है जब समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की जाँच के लिए जा रहा था, तभी उन्हें रास्ते में गाजीपुर के बिरनो टोल प्लाजा के पास पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने बैठ गए.

'हमारी औकात कहां गिरफ़्तार करने की'

सपा सांसद जब धरने पर बैठे थे, उनके साथ गाजीपुर जनपद के जंगीपुर के सपा विधायक वीरेंद्र यादव भी धरने पर बैठे थे. इसी बीच बलिया के नगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा भी वहां पहुंच गए और सपा सांसद सनातन पांडे के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया. इसी बीच सपा विधायक वीरेंद्र यादव ने उनसे पूछा कि आप यहां कैसे? तो थाना प्रभारी ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया कि आप जहां बुलाएंगे वहां चलेंगे.

इसके बाद वीरेंद्र यादव ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, जिस पर दारोगा ने जवाब दिया, “हमारी औकात कहां जो आपको गिरफ्तार कर सकें.” यह सुनकर मौके पर मौजूद लोग हंसने लगे. दारोगा ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे. विधायक द्वारा दोबारा गिरफ्तारी की बात कहने पर संजय मिश्रा ने कहा कि वे किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ ही बैठेंगे.

बाद में पुलिस की टीम सपा सांसद को एस्कॉर्ट करते हुए बलिया के लिए वापस रवाना हो गई. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद दारोगा के व्यवहार को लेकर यूजर्स कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

