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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखरगे की 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर सपा सांसद बोलीं, '...स्लिप ऑफ टंग है'

खरगे की 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर सपा सांसद बोलीं, '...स्लिप ऑफ टंग है'

समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने मल्लिकार्जुन खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ईद और दिवाली दोनों ही खुशियों का त्योहार है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 09 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दीवाली को 'खुशियों की ईद' बता दिया. अब उनके बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. वहीं कांग्रेस खरगे के बयान के समर्थन में उतर आई है. इस बीच सपा सांसद रुचि वीरा की प्रतिक्रिया आई है.

जहां तक मुझे लगता है कि यह स्लिप ऑफ टंग है. दूसरी बात ये है कि ईद भी खुशियों का त्योहार है और दिवाली भी खुशी का त्योहार है. तो अगर खुशी ईद की तरह, दीपावली की तरह और होली की तरह मनाई जाए तो ये सभी खुशियों के ही त्योहार हैं."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 05:24 PM (IST)
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UP NEWS Mallikarjun Kharge BJP : Mallikarjun Kharge
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