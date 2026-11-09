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खरगे की 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर सपा सांसद बोलीं, '...स्लिप ऑफ टंग है'
समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने मल्लिकार्जुन खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ईद और दिवाली दोनों ही खुशियों का त्योहार है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दीवाली को 'खुशियों की ईद' बता दिया. अब उनके बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. वहीं कांग्रेस खरगे के बयान के समर्थन में उतर आई है. इस बीच सपा सांसद रुचि वीरा की प्रतिक्रिया आई है.
जहां तक मुझे लगता है कि यह स्लिप ऑफ टंग है. दूसरी बात ये है कि ईद भी खुशियों का त्योहार है और दिवाली भी खुशी का त्योहार है. तो अगर खुशी ईद की तरह, दीपावली की तरह और होली की तरह मनाई जाए तो ये सभी खुशियों के ही त्योहार हैं."
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