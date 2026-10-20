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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ हत्याकांड से लेकर नेहा बोरा पोस्टर विवाद तक, BJP पर बरसे सपा सांसद

लखनऊ हत्याकांड से लेकर नेहा बोरा पोस्टर विवाद तक, BJP पर बरसे सपा सांसद

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी और नेहा बोरा और अभिजीत दिपके को रावण के रूप में दर्शाने पर सवाल खड़े किए हैं.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 20 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड और श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है. वहीं, लखनऊ के 1090 चौराहे पर नेहा बोरा और अभिजीत दिपके को रावण के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर को लेकर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और इसे निंदनीय बताया.

सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आम जनता, पत्रकार और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि थानों और तहसीलों में गरीबों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है. उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.

नेहा बोरा को रावण के रूप में दर्शाने को बताया निंदनीय

वहीं, नेहा बोरा को रावण के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि किसी महिला को इस तरह का नाम देना बेहद निंदनीय है. उन्होंने नेहा बोरा के समर्थन में बोलते हुए सरकार पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया. साथ ही नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

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ओम प्रकाश राजभर के बयान और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद ने कहा कि जनता समझदार है और सोच-समझकर मतदान करेगी. वहीं, अखिलेश यादव के आजम खान से मुलाकात करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में उनका सम्मान है. उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वरिष्ठ नेताओं से मिलना राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा 

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 20 Oct 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY Neha Bora
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