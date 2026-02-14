शंकराचार्य को लेकर CM योगी के बयान पर भड़के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले- 'इसका फैसला...'

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश स्थिति फैजाबाद संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है.



सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "शंकराचार्य कौन होगा, इसका निर्णय सरकार नहीं करेगी, इसका निर्णय समाज करता है, जिसकी पहचान साधु के रूप में है, संत के रूप में है, उसको वहां का रहने वाला समाज पहचानता है, जिसे किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है."

'सरकार को नहीं है प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता'





राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह बयानबाजी और तेज हो सकती है, क्योंकि मामला धार्मिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक टिप्पणी दोनों से जुड़ा हुआ है. 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उन्होंने कहा, "शंकराचार्य एक विचारधारा होती है, जनता के मन में साधु संतों को लेकर एक आस्था होती है, जिसमें किसी भी सरकार को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है. धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं का अपना स्वतंत्र स्वरूप होता है, जिसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. सपा सांसद के इस बयान के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है.

'2027 में सपा की सरकार बनने का दावा'

अवधेश प्रसाद ने कहा कि “किसी भी प्रकार का कोई भी खाका अभी तय नहीं किया गया है. 2027 में PDA की सरकार बनेगी और यह सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों, युवाओं और मजदूरों और PDA समाज के सभी वर्गों को समर्पित रहेगी.”



अवधेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है, बल्कि विकास को रोका गया है. उन्होंने दावा किया कि 2027 में उनकी सरकार बनते ही प्रदेश में सभी रुके हुए विकास कार्यों को फिर से गति दी जाएगी.