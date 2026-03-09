ओम बिरला को हटाने वाले प्रस्ताव पर क्या करेंगे सपा के 37 सांसद? अखिलेश यादव ने बताया

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज, 9 मार्च 2026, सोमवार से हो रही है. इस चरण में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अहम प्रतिक्रिया दी है.

कन्नौज सांसद से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ना है.'

इसके अलावा अखिलेश ने कहा 'भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारी फॉरेन पॉलिसी गिरवी रख दी गई है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारे बहुत से भारतीय नागरिक जो वहां फंस गए हैं, वे कई त्योहार नहीं मना पाए. आखिर भारत सरकार क्या कर रही है?.फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी. मुझे लगता है कि उसमें बहुत सी बातें तय होंगी.'

प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान होगा

बता दें संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को लोकसभा ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस पर विचार करेगी. पहले दिन की कार्यवाही में ही इस विषय को सूचीबद्ध किया गया है. पीठासीन सभापति द्वारा बुलाए जाने पर सदन के 50 सदस्यों को नोटिस के समर्थन में खड़ा होना होगा और फिर प्रस्ताव सदन के विचार के लिए स्वीकृत माना जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान होगा.

यदि 50 सदस्य नोटिस के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, तो प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने लोकसभा सदस्यों को इस मुद्दे पर विचार के समय सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. सदन में संख्या बल सरकार के पक्ष में काफी अधिक है, जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रस्ताव पराजित हो जाएगा.

बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के तीन सदस्य मोहम्मद जावेद, के. सुरेश और मल्लू रवि सदन की अनुमति मांगेगे. कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद वे यह प्रस्ताव सदन में चर्चा और मतदान के लिए रखेंगे. संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष नोटिस पर विचार किए जाने के दौरान सदन में उपस्थित रह सकते हैं. वह प्रस्ताव पर अपना पक्ष रख सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस विषय पर चर्चा होगी तब वे कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते. बिरला संभवतः सत्तापक्ष की प्रमुख पंक्तियों में बैठ सकते हैं, हालांकि नियम इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं.