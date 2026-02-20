यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लेकर सियासत गरमाती जा रही है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने अब नया ब्राह्मण कार्ड चला है. सपा विधायक कमाल अख़्तर ने परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग की है. उन्होंने सदन में 19 अप्रैल परशुराम की जयंती पर छुट्टी की मांग की.

सपा विधायक कमाल अख़्तर ने कहा कि परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार, ब्राह्मण समाज के साथ सब समाज मे पूजित हैं. इनके जन्मोत्सव में अखिलेश यादव ने राजकीय अवकाश घोषित किया था, पर वर्तमान सरकार ने नष्ट किया है. इससे ब्राह्मण समाज के साथ सभी समाज में नाराजगी है.

सरकारी अवकाश न होने के कारण लोग व्यक्तिगत अवकाश लेते हैं, व्यापारी व्यापार बंद करते हैं. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया/परशुराम के जन्मदिन पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए. वहीं सपा विधायक की माँग पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा- इसका तुरन्त कोई जवाब नहीं होता, सब भगवान को आदर, निष्ठा, सम्मान के साथ प्रणाम है. ये पॉलिटिकल मुद्दा है, सरकार को इसपर निर्णय लेने दीजिये.