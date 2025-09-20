सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने लगाया वोट चोरी का आरोप, चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

वोट चोरी का मुद्दा अब विपक्ष ने सामूहिक रूप से उठा लिया है. सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं इंडिया गठबंधन के कई और नेता भी चुनाव आयोग और बीजेपी को वोट चोरी पर घेर रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि चुनाव आयोग सतर्क रहता और वोट चोरी को रोकता, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें नहीं बन पातीं. पांडे ने कहा कि उनके 20,000 वोट काटे गए, और उन्होंने चुनाव आयोग को 18,000 लोगों के एफिडेविट सौंपे, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.

Pune, Maharashtra: Leader of Opposition in the UP Assembly, Mata Prasad Pandey, says, "If the Election Commission had been vigilant and prevented vote theft, the BJP governments would not have formed in Maharashtra and Haryana either...." pic.twitter.com/qhoegayA3I — IANS (@ians_india) September 19, 2025

चुनाव आयोग पर निशाना

माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यदि चुनाव आयोग सतर्क रहा होता और वोट चोरी रोक दी होती, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती. हरियाणा में भी नहीं बनती. हमारे 20,000 वोट काटे गए थे. हमने चुनाव आयोग को 18,000 लोगों के एफिडेविट दिए, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया. आयोग उदासीन है और एक तरह से सरकार के हाथों में खेल रहा है.

महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का दावा

माता प्रसाद पांडे ने विशेष रूप से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने कहा कि इन राज्यों में वोट चोरी के गंभीर आरोप हैं, और चुनाव आयोग की निष्क्रियता ने लोकतंत्र को कमजोर किया है. यह चुनावी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल है. यदि आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो परिणाम अलग होते

विपक्ष की भूमिका

पांडे ने आगे कहा कि विपक्ष की भूमिका जनता की आवाज उठाना है, और वे इस दायित्व को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने बीजेपी सरकारों की नीतियों पर भी निशाना साधा और कहा कि ये नीतियां आम जनता के हितों के खिलाफ हैं. हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के लिए है.