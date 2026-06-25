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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंतकबीरनगर में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले सपा नेता हिरासत में, पूछना चाहते थे ये सवाल

संतकबीरनगर में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले सपा नेता हिरासत में, पूछना चाहते थे ये सवाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संतकबीरनगर दौरे से पहले सपा नेता जयराम पांडे हिरासत में लिए गए हैं. मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सीएम से सवाल पूछना चाहते थे.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 25 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित संतकबीरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि जयराम पांडे मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे.

जयराम पांडेय का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जब उन्होंने इस संबंध में सीएमओ और अन्य संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि संतकबीरनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है. इसी मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहते थे कि इस मामले में अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री का दावा गलत है.

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जयराम पांडे की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री उनके साथ जिले में कथित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करें. हालांकि, मुलाकात से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया.

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Published at : 25 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Up News Santkabir Nagar News SAMAJWADI PARTY
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