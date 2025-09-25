हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Irfan Solanki News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बाद अब पूर्व विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Sep 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत मंजूर की है. अब सपा नेता का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, अब कोई मामला नहीं बचा है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका मंजूर की है, कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. सपा नेता इरफान सोलंकी महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं. मतलब साफ है कि अब आजम खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर निकलेंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियों को भी मंजूर किया है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया था. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर इरफान की मां खुर्शीद सोलंकी ने अल्लाह का शुक्र जताया. वहीं इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की सभी मामलों में जमानत हो चुकी थी लेकिन एक गैंगस्टर मामला था जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई थी. इसी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उन्हें गैंगस्टर मामले में भी जमानत मिल चुकी है. अब इरफान और रिजवान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ है. वहीं वकील ने कहा कोर्ट की प्रक्रिया के आधार पर भी दो तीन दिन का समय जेल से बाहर आने में लग सकता.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि कानपुर के जाजमऊ इलाके रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि 22 नवंबर 2022 को सपा नेता इरफान सोलंकी ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों ने जमीन हड़पने के लिए रंगदारी मांगी और विरोध करने पर घर में आग लगा दी. इस मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी समेत उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और शरीफ क सात साल क सजा सुनाई. इस सजा के कारण इरफान की सीसामऊ विधानसभा सीट पर विधायकी समाप्त हो गई थी.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Irfan Solanki UP NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

H-1B Visa Fee Hike vs China’s New K Visa: Global Tech Talent के लिए कौन बनेगा Magnet?| Paisa Live
IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान
CJI Remark Controversy: SC फैसले पर Anirudhacharya का विवादित बयान, CJI पर टिप्पणी
Communal Clash: Davangere में 'I Love Mohammed' बैनर पर बवाल, पथराव से तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
यूटिलिटी
Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget