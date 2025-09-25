आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत मंजूर की है. अब सपा नेता का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, अब कोई मामला नहीं बचा है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका मंजूर की है, कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. सपा नेता इरफान सोलंकी महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं. मतलब साफ है कि अब आजम खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर निकलेंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियों को भी मंजूर किया है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया था. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर इरफान की मां खुर्शीद सोलंकी ने अल्लाह का शुक्र जताया. वहीं इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की सभी मामलों में जमानत हो चुकी थी लेकिन एक गैंगस्टर मामला था जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई थी. इसी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उन्हें गैंगस्टर मामले में भी जमानत मिल चुकी है. अब इरफान और रिजवान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ है. वहीं वकील ने कहा कोर्ट की प्रक्रिया के आधार पर भी दो तीन दिन का समय जेल से बाहर आने में लग सकता.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि कानपुर के जाजमऊ इलाके रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि 22 नवंबर 2022 को सपा नेता इरफान सोलंकी ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों ने जमीन हड़पने के लिए रंगदारी मांगी और विरोध करने पर घर में आग लगा दी. इस मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी समेत उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और शरीफ को सात साल की सजा सुनाई. इस सजा के कारण इरफान की सीसामऊ विधानसभा सीट पर विधायकी समाप्त हो गई थी.