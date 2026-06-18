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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अंधेरे में अखिलेश यादव से मिले ओपी राजभर के बेटे', सपा चीफ के करीबी के दावे ने बढ़ाई हलचल

'अंधेरे में अखिलेश यादव से मिले ओपी राजभर के बेटे', सपा चीफ के करीबी के दावे ने बढ़ाई हलचल

UP News: सपा नेता फखरुल हसन ने दावा किया एनडीए में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को ही टिकट मिलेगा और उन दोनों को भी कमल के निशान पर लड़ना पड़ेगा.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 18 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों के बीच सपा और सुभासपा में वार-पलटवार तेज हो गया हैं. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद ने राजभर को जवाब देते हुए दावा किया कि एनडीए में केवल पिता-पुत्र (ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे) को ही टिकट मिल पाएगा और उन्हें भी कमल के निशान पर चुनाव लड़ना होगा. यहीं नहीं उन्होंने सुभासपा के सपा से विलय की ओर भी इशारा किया.

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने ओम प्रकाश राजभर को मसखरा बताया और कहा कि वो अफवाहें फैला रहे हैं और झूठा सूचना तंत्र काम कर रहा है. सपा नेता ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर इस तरह अफवाहें इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी और अपने बेटे की राजनीति बचानी हैं. यहीं नहीं उन्होंने टिकट के नाम पर जो एडवांस ले लिया है वो उससे भी बचने की कोशिश कर रहे हैं. 

सुभासपा के सपा में विलय का संकेत

सपा नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'झूठी सूचना तंत्र + अफवाह तंत्र + अति गंभीर मीडिया के कॉकटेल से एक मसखरे नेता की दुकान चल रही है. इतनी गंभीरता से मीडिया जनता के मुद्दे उठाती तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों की सूची में 157वां स्थान प्राप्त नहीं हुआ होता! 

इस पूरी कहानी के जड़ मे पिता पुत्र अपनी राजनीति और एडवांस को बचाने के लिये संघर्ष कर रहे है. पिता पुत्र दोनों पर दबाओ भी है कि केवल पिता पुत्र को NDA गठबंधन मे टिकट मिलेगा और वो भी पिता पुत्र को कमल के निशान पर लड़ना पड़ेगा दूसरी तरफ 33 सीटों के एडवांस का क्या होंगा ये बड़ा सवाल है. आने वाले दिनों मे देखना ये है कि सुभासपा का समाजवादी पार्टी मे विलय होता है या पिता पुत्र भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते है.'

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सपा नेता ने एक ओर पोस्ट किया और दावा किया ओपी राजभर के बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाक़ात की हैं, उन्होंने लिखा- 'मेरी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी के मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रात के अँधेरे मे बिना फ़ोन के काली कार अरुण राजभर आये थे, मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे और सुभासपा के सपा मे विलय के अरुण के अनुरोध के सवाल पे मा राष्ट्रीय जी ने कहाँ है कि 33 सीट का जो एडवांस लिया है उसको पहले जिन जिन से लिया है उनको वापस करो तब सुभासपा के सपा मे विलय पर विचार करेंगे! अब देखना ये है एडवांस वापस कब होंगा कब सुभासपा का सपा मे विलय होगा.'

राजभर पर टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एनडीए गठबंधन में 30 सीटें मिलने की अफ़वाह फैलाकर टिकट के नाम पर लोगों से एडवांस ले लिया है और अब जब उन लोगों की इनकी सच्चाई पता चल गई है तो वो उनसे अपने पैसे वापस माँग रहे हैं. सपा ने राजभर पर टिकट बेचने का आरोप लगाया.  

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Published at : 18 Jun 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar Fakhrul Hasan Chaand
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