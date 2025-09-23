'क्या मतलब है परेशान करने का', रामपुर में पुलिस द्वारा काफिला रोके जाने पर भड़के आजम खान

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 23 महीनों बाद जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं. फिलहाल आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिली है जिससे उनकी रिहाई के रास्ते खुले थे.

वहीं जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता सीधे अपने शहर रामपुर के लिए रवाना हो गए थे जहां पहुंचने पर रामपुर पुलिस ने बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 163 को हवाला देते हुए उनके काफिले को रोक लिया. भारी संख्या में उनका स्वागत करने आए समर्थकों की भीड़ से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई जिस देखकर आजम खान अधिकारियों के ऊपर ही भड़क उठे हैं.

अधिकारियों पर भड़के सपा नेता

इस बीच अपना काफिला रोके जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान अधिकारियों से बहस करते हुए दिखाई दिए हैं. जिसमें उनसे पूछा गया कि यह आपके साथ आपके लोग हैं? जिसपर वह कह रहे हैं कि, 'नहीं ये मेरे लोग नहीं हैं, ये तो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं उनका क्या मतलब है परेशान करने का.'

वहीं आजम खान ने कहा कि, 'कोई मुसाफिर दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है आप लोग (पुलिस वाले) क्यों मेरी वजह से सब लोगों को रोक रहे हैं.' वहीं उन्होंने प्रशासन से सवाल पूछते हुए कहा कि, 'क्यों आखिर मेरी वजह से मुसाफिरों को बेवजह परेशान कर रहे हैं आप लोग?.'

आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप

आजम खान के इस रुख के तुंरत बाद यह बयान जमकर वायरल हो गया. फिलहाल उन्होंने पुलिस पर आम जनता और राहगीरों को परेशान के आरोप मढ़े हैं. इसके बाद सपा नेता के साथ तीन गाड़ियों को शहर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई वहीं उनके साथ चल रही लगभग 70 कारों को पुलिस ने कुछ समय के लिए बॉर्डर पर ही रोक लिया था.

बता दें घर पहुंचते ही आजम खान के चाहने वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर फूलों की बारिश कर इस रिहाई पर जोरदार स्वागत किया है. इस दौरान सपा नेता अपने घर के बाहर मीडिया और अपने चाहने वालों से भी मुखातिब होते हुए नजर आए हैं.