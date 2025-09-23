हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'क्या मतलब है परेशान करने का', रामपुर में पुलिस द्वारा काफिला रोके जाने पर भड़के आजम खान

'क्या मतलब है परेशान करने का', रामपुर में पुलिस द्वारा काफिला रोके जाने पर भड़के आजम खान

Azam Khan News: सपा के दिग्गज नेता आज 23 महीने बाद सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आ गए है. इस बीच रामपुर पहुंचने पर पुलिस ने उनका काफिला रोक लिया जिस पर वह भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 23 महीनों बाद जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं. फिलहाल आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिली है जिससे उनकी रिहाई के रास्ते खुले थे. 

वहीं जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता सीधे अपने शहर रामपुर के लिए रवाना हो गए थे जहां पहुंचने पर रामपुर पुलिस ने बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 163 को हवाला देते हुए उनके काफिले को रोक लिया. भारी संख्या में उनका स्वागत करने आए समर्थकों की भीड़ से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई जिस देखकर आजम खान अधिकारियों के ऊपर ही भड़क उठे हैं. 

अधिकारियों पर भड़के सपा नेता

इस बीच अपना काफिला रोके जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान अधिकारियों से बहस करते हुए दिखाई दिए हैं. जिसमें उनसे पूछा गया कि यह आपके साथ आपके लोग हैं? जिसपर वह कह रहे हैं कि, 'नहीं ये मेरे लोग नहीं हैं, ये तो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं उनका क्या मतलब है परेशान करने का.'

वहीं आजम खान ने कहा कि, 'कोई मुसाफिर दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है आप लोग (पुलिस वाले) क्यों मेरी वजह से सब लोगों को रोक रहे हैं.' वहीं उन्होंने प्रशासन से सवाल पूछते हुए कहा कि, 'क्यों आखिर मेरी वजह से मुसाफिरों को बेवजह परेशान कर रहे हैं आप लोग?.'

आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप

आजम खान के इस रुख के तुंरत बाद यह बयान जमकर वायरल हो गया. फिलहाल उन्होंने पुलिस पर आम जनता और राहगीरों को परेशान के आरोप मढ़े हैं. इसके बाद सपा नेता के साथ तीन गाड़ियों को शहर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई वहीं उनके साथ चल रही लगभग 70 कारों को पुलिस ने कुछ समय के लिए बॉर्डर पर ही रोक लिया था. 

बता दें घर पहुंचते ही आजम खान के चाहने वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर फूलों की बारिश कर इस रिहाई पर जोरदार स्वागत किया है. इस दौरान सपा नेता अपने घर के बाहर मीडिया और अपने चाहने वालों से भी मुखातिब होते हुए नजर आए हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 10:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan Rampur News SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
विश्व
यूक्रेन में कैसे युद्ध रोकेगा रूस? ट्रंप ने UNGA में बता दिया अमेरिका का प्लान; बढ़ जाएगी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन में कैसे युद्ध रोकेगा रूस? ट्रंप ने UNGA में बता दिया अमेरिका का प्लान; बढ़ जाएगी पुतिन की टेंशन!
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
जनरल नॉलेज
Indian Snacks: समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
हेल्थ
Cooling Tower Bacteria: 2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget