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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कहा- 'दोनों गृह मंत्री के...'

इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी पर सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कहा- 'दोनों गृह मंत्री के...'

UP Politics: पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि यह दोनों नेता गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चलते हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में आईपी सिंह ने कहा, "कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और हैदराबाद के नेता ओबैसी गृह मंत्री के इशारे पर बयानबाजी करते हैं. इन दोनों की CDR बाहर आनी चाहिए."

पूर्व मंत्री के इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है. हलांकि उनके इस दावे पर इमरान मसूद और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. सपा नेता के इस बयान से विवाद खड़ा होने की पूरी आशंका है. 

सीएम योगी पर क्या बोले आईपी सिंह?

आईपी सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर लिखा कि 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि हमारे योगी जी कोई हैं. 2017 से पहले उनकी ही कोई पहचान नहीं थी. गोरखपुर और गढ़वाल मंडल उत्तराखंड के सिवा कोई नहीं इन्हें न जानता था, न पहचानता था. बीजेपी ने बाहरी व्यक्ति को यूपी की जनता पर थोप दिया. बीजेपी के पास तमाम नेता थे.

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं. जो मुख्यमंत्री लैपटॉप, स्मार्ट फोन नहीं चलाना जानते वो AI नहीं समझ सकते. हिमालय का अध्ययन करने इन्हें इनके गांव पौढ़ी गढ़वाल उत्तराखंड वापस भेजने के लिए जनता तैयार है."

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आईपी सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना

यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "3 हेलीकॉप्टर और 3 प्राइवेट हवाई जहाज यूपी सरकार के बेड़े में थे. PM बनने की ख्वाहिश में CM योगी 120 करोड़ रुपये का नया ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाए. उन्होंने आगे कहा, "BJP प्रदेश अध्यक्ष OBC वर्ग से हैं उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी पड़ रही है. उनका कद बड़ा न हो जाS इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर तक नहीं देते."

आईपी सिंह ने आगे कहा, "पायलट की ट्रेनिंग पर 15 करोड़ रुपये अलग से खर्च हुए. उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार तो दिखावा है. उन्हें पता है कि आगे अब यूपी में योगी को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह 2029 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "सबसे चर्चित मॉडल, जो भारत में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर चर्चा में भी रहा था उसका नाम है AgustaWestland AW101 (पहले EH101 के नाम से जाना जाता था). AgustaWestland एक हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी है. AW101 उसका तीन इंजन वाला मध्यम-भारी हेलीकॉप्टर मॉडल है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Azamgarh News UP NEWS IP Singh IMRAN MASOOD SAHARANPUR NEWS
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