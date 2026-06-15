उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2027) से पहले प्रमुख दल समाजवादी पार्टी में अंतरयुद्ध होता दिख रहा है, जो आगे जाकर अखिलेश यादव के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है. दरअसल, मुरादाबाद जिले में सपा के बड़े नेताओं के बीच रार की आशंका है. रुचि वीरा नाराज हैं और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से शिकायत करने की बात कही है.

मामला यह है कि मुरादाबाद में पीडीए सम्म्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सपा सांसद रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया. सम्मेलन में सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली मुख्य अतिथि थे. इस बात से नाराज रुचि वीरा का कहना है कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिकायत करेंगी.

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राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक सभी मौजूद... केवल रुचि वीरा नहीं

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही पीडीए को लेकर कितना ही गुणगान क्यों न करते हों, लेकिन मुरादाबाद में सपा के दो हिस्से होते साफ दिख रहे हैं. रविवार (14 जून) की देर शाम मुरादाबाद में आयोजित बड़े पीडीए सम्म्मेलन में जहां राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कमाल अख्तर, विधायक नासिर कुरैशी सहित कई अन्य सपा के नेता मंच पर मौजूद थे, वहां मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा को शामिल नहीं किया गया. उन्हें इसकी कोई जानकारी तक नहीं दी गई. इसे लेकर रुचि वीरा ने नाराजगी जताई है और शिकायत करने की बात कही है.

'सांसद को नहीं बुला रहे, जनता का क्या सम्मान करेंगे?'- रुचि वीरा

रुचि वीरा अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें दरकिनार करने से हताश भी नजर आई हैं. उनका कहना है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा. चुनाव आने वाले हैं और यह कौन व्यक्ति है जो इस तरह के काम करके पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगा है? यह सोचने वाली बात है.

रुचि वीरा का कहना है कि ये लोग जब वर्तमान सांसद को सूचना तक नहीं दे रहे हैं तो आम जनता को क्या सम्मान देंगे? समाजवादी पार्टी में रुचि वीरा और जावेद अली गुट के बीच खाई गहरी हो रही है, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को हो सकता है.

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