ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या नहीं? संवैधानिक संकट की आशंकाओं के बीच TMC चीफ से मिलेंगे अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल जाएंगे. दोनों की मुलाकात ऐसे समय में होगी जब राज्य में संवैधानिक संकट की आशंका जताई जा रही है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, 7 मई गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे. इस संदर्भ में अखिलेश यादव का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो गया है.
वह 7 मई 2026, गुरुवार को सुबह 10:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे. इस दौरे का मकसद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देना है. बंगाल चुनाव परिणामों के मद्देनजर अखिलेश यादव का यह दौरा राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है, जहां वह ममता बनर्जी के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.
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दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब राज्य में संवैधानिक संकट की आशंका जताई जा रही है. दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चूंकि राज्य में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और नैतिक तौर पर टीएमसी की जीत हुई है इसलिए वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी. सीएम ने यह भी कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी.
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हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं बल्कि एक साजिश से- ममता
बनर्जी के इस फैसले से राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसको लेकर संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है. साथ ही इससे राजनीतिक टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. भाजपा द्वारा 207 सीट जीतकर 294 सदस्यीय विधानसभा में निर्णायक बहुमत हासिल करने और राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत करने के एक दिन बाद बनर्जी ने नतीजों को 'साजिश करके गढ़ा हुआ' बताकर खारिज कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी चुनाव आयोग से लड़ रही थी, भाजपा से नहीं. तृणमूल को सिर्फ 80 सीट ही मिल सकीं.
उन्होंने पद छोड़ने से इनकार करते हुए कहा, 'मैं पद क्यों छोड़ूं? हम हारे नहीं हैं. जनादेश लूटा गया है. इस्तीफे का सवाल ही कहां उठता है?’ उन्होंने खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं बल्कि एक साजिश से हुई है... मैं हारी नहीं हूं, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी.’
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