Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामलला के दर्शन करने जाएंगे अखिलेश? सपा चीफ के अयोध्या दौरे से पहले बढ़ी हलचल

रामलला के दर्शन करने जाएंगे अखिलेश? सपा चीफ के अयोध्या दौरे से पहले बढ़ी हलचल

समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 8 अगस्त को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं. हालांकि, अखिलेश यादव का रामलला दर्शन करने को लेकर कार्यक्रम तय नहीं हुआ है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 04 Oct 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच सूबे की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर जाएंगे. बताया गया कि अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा आगामी 8 अक्टूब को प्रस्तावित है. हालांकि राम मंदिर में दर्शन करने जाने का अखिलेश यादव का अभी कोई कार्यक्रम नहीं तय हुआ है. सपा चीफ के दौरे से पूर्व सियासी हलचलें बढ़ गई हैं.

बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद ये उनका पहला दौरा होगा. वो पूर्व मंत्री और अयोध्या विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होंगे. हालांकि, अखिलेश यादव के रामलला के दर्शन को लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है. पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अखिलेश अगले महीने यानी कि नवंबर में दर्शन करने जा सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज
रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'2027 में PDA की सरकार, 300 से अधिक सीटें आएंगी', श्यामलाल पाल का बड़ा दावा
'2027 में PDA की सरकार, 300 से अधिक सीटें आएंगी', श्यामलाल पाल का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?
'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?

रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज

पवन पांडेय कर रहे है आयोजन

समाजवादी पार्टी ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडेय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. इसके बाद से वो लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव है. पवन पांडेय ने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आने वाले पीड़ित परिवारों को भी अखिलेश यादव से मिलवाया था. उसके बाद अब धार्मिक आयोजन भी करवाया जा रहा है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यहां होने वाले नेताओं के दौरे पर राजनीतिक नजर रहती है. ऐसे में अखिलेश का अयोध्या आना, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम में राम मंदिर दर्शन शामिल नहीं होना, चर्चा का विषय बन गया है.

अखिलेश ने कहा था जाएंगे मंदिर

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे में राम मंदिर या हनुमान गढ़ी मंदिर दर्शन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है. हालांकि, बीते दिनों अखिलेश यादव ने रामलला दर्शन करने जाने को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि "प्रभु जब बुलाते हैं तब जाता है इंसान."  इसके पूर्व भी 28 जून 2026 को अखिलेश यादव ने प्रयागराज में कहा था कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर शिव मंदिर का काम पूरा होने के बाद वह राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे. 

अखिलेश के दौरे से पूर्व बढ़ी हलचल

बहरहाल 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का अयोध्या दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब सपा लगातार अयोध्या को लेकर सक्रिय है. ऐसे में उनके इस दौरे को धार्मिक आयोजन के साथ-साथ चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज
रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'2027 में PDA की सरकार, 300 से अधिक सीटें आएंगी', श्यामलाल पाल का बड़ा दावा
'2027 में PDA की सरकार, 300 से अधिक सीटें आएंगी', श्यामलाल पाल का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?
'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
गोरखपुर थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश का बड़ा एक्शन, सभी जिला इकाइया की भंग
क्रिकेट
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
ट्रेंडिंग
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
ऑटो
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget