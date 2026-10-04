रामलला के दर्शन करने जाएंगे अखिलेश? सपा चीफ के अयोध्या दौरे से पहले बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच सूबे की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर जाएंगे. बताया गया कि अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा आगामी 8 अक्टूब को प्रस्तावित है. हालांकि राम मंदिर में दर्शन करने जाने का अखिलेश यादव का अभी कोई कार्यक्रम नहीं तय हुआ है. सपा चीफ के दौरे से पूर्व सियासी हलचलें बढ़ गई हैं.

बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद ये उनका पहला दौरा होगा. वो पूर्व मंत्री और अयोध्या विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होंगे. हालांकि, अखिलेश यादव के रामलला के दर्शन को लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है. पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अखिलेश अगले महीने यानी कि नवंबर में दर्शन करने जा सकते हैं.

रामपुरः प्रेस कॉन्फेंस में भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इस सवाल पर हुए नाराज

पवन पांडेय कर रहे है आयोजन

समाजवादी पार्टी ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडेय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. इसके बाद से वो लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव है. पवन पांडेय ने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आने वाले पीड़ित परिवारों को भी अखिलेश यादव से मिलवाया था. उसके बाद अब धार्मिक आयोजन भी करवाया जा रहा है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यहां होने वाले नेताओं के दौरे पर राजनीतिक नजर रहती है. ऐसे में अखिलेश का अयोध्या आना, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम में राम मंदिर दर्शन शामिल नहीं होना, चर्चा का विषय बन गया है.

अखिलेश ने कहा था जाएंगे मंदिर

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे में राम मंदिर या हनुमान गढ़ी मंदिर दर्शन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है. हालांकि, बीते दिनों अखिलेश यादव ने रामलला दर्शन करने जाने को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि "प्रभु जब बुलाते हैं तब जाता है इंसान." इसके पूर्व भी 28 जून 2026 को अखिलेश यादव ने प्रयागराज में कहा था कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर शिव मंदिर का काम पूरा होने के बाद वह राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे.

अखिलेश के दौरे से पूर्व बढ़ी हलचल

बहरहाल 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का अयोध्या दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब सपा लगातार अयोध्या को लेकर सक्रिय है. ऐसे में उनके इस दौरे को धार्मिक आयोजन के साथ-साथ चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

'कांग्रेस को हैसियत...', यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग पर क्यों भड़के सपा सांसद?