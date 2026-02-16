अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे मिशन 2027 का 'शंखनाद', रैली की तैयारियां शुरू

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों का बिगुल गौतमबुद्ध नगर से फूंकेंगी, 29 मार्च को अखिलेश यादव एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी में समाजवादी पार्टी का जिला संगठन जुटा हुआ है और आज इसी को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई और जानकारी दी गई कि संगठन में चुनावों को लेकर विस्तार किया गया है.



समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी की 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. इसी को लेकर आज जिले में संगठन का विस्तार किया गया है. जिसमें विक्रम लोहिया को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, वही जितेंद्र टाइगर को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की रैली के बारे में बताया कि इस बार विधानसभा 2027 के चुनावों का बिगुल गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा से फूंका जाएगा. जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे. उसके अलावा कई जिलों से इसमें कई बड़े नेता व उसके अलावा हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व आम लोग शामिल होंगे.

रैली की तैयारियों में जुटे पार्टी कार्यकर्ता

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी गौतमबुद्ध नगर में बहुत ज्यादा कमजोर है, यहां पर वह लोकसभा व विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के द्वारा गौतम बुद्ध नगर से विधानसभा चुनाव की शुरुआत की जा रही है. अखिलेश यादव की रैली को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है. संगठन के लोग गांव गांव जाकर लोगों को इस रैली के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

किसानों और युवाओं के लिए अखिलेश करेंगे कई घोषणाएं

जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने कहा कि अखिलेश यादव जब इस चुनाव का बिगुल फूंकेंगे तो वह इस जिले के लिए कई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, जिसमें किसानों यहां के युवाओं और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी. वही उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कहा कि वह बहुत बड़े नेता है और उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पार्टी का और ज्यादा कद बढ़ेगा.