हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव नोएडा से करेंगे मिशन 2027 का 'शंखनाद', रैली की तैयारियां शुरू

Akhilesh Yadav Noida Rally: समाजवादी पार्टी चीफ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव नोएडा से मिशन 2027 का बिगुल फूंकेंगे. अखिलेश यादव की 29 मार्च को होने वाली रैली को लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Feb 2026 09:56 PM (IST)
Published at : 16 Feb 2026 09:55 PM (IST)
Akhilesh Yadav Noida News UP News
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे मिशन 2027 का 'शंखनाद', रैली की तैयारियां शुरू
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे मिशन 2027 का 'शंखनाद', रैली की तैयारियां शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
