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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'महापापी भाजपा से पल्ला..', BJP पार्षद ने नाले में खड़े होकर काटा बर्थडे केक तो बोले अखिलेश यादव

'महापापी भाजपा से पल्ला..', BJP पार्षद ने नाले में खड़े होकर काटा बर्थडे केक तो बोले अखिलेश यादव

UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्षद के नाले में खड़े होकर केक काटने का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी से पल्ला छुड़ाने के लिए ऐसा किया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 27 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में मानसून से पहले नाले की सफ़ाई नहीं होने से नाराज़ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने नाले में खड़े होकर अपने जन्मदिन का केक काटा, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी से पल्ला छुड़ाने के लिए उनके नेता इस तरह के काम रहे हैं और अपनी ही सरकार की दुर्गति को लेकर मोर्चा रहे हैं. 

सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीजेपी पार्षद का नाले में खड़े होकर बर्थडे का केक काटने का वीडियो शेयर किया और भाजपा पर तीखा हमला बोला. सपा अध्यक्ष ने लिखा- 'महापापी भाजपा से पल्ला छुड़ाने के लिए भाजपाई जन प्रतिनिधि तरह-तरह के तरीक़े अपना रहे हैं. वो समझ गये हैं कि भाजपा की डूबती नाव से जितनी जल्दी उतर लो उतना ही अच्छा है.

समाचार: आगरा में भाजपा पार्षद ने नाले की दुर्गति के विरोध में अपनी सरकार के ही ख़िलाफ़ मोर्चा खोला और विरोध स्वरूप अपने जन्मदिन का केक नाले में काटा.'

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि ये घटना गुरुवार की बताई जा रही है. जहां नगला धनी की नई विजय नगर कालोनी में लंगड़े की चौकी का नाला है. ये नाला भूमिगत जीवनी मंडी रोड से आ रहा है जो क़रीब दो किमी तक लंबा हैं. बताया जा रहा है कि बीते 14 सालों से इसकी सफ़ाई नहीं हुई है. बीजेपी पार्षद किशन नायक खुद नगर निगम में 12 बार शिकायतें कर चुके हैं. बावजूद इसके सफ़ाई नहीं हो पाई है. 

जिसके बाद बीजेपी पार्षद ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने जन्मदिन के दिन समर्थकों के साथ उसी नाले पर पहुँच गए और नाले में खड़े होकर बर्थडे मनाया. इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 27 Jun 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Samajwadi Party
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