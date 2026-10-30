'धूमधाम की तैयारी करने वाले धड़ाम से गिरे', MLC चुनाव के नतीजों पर बोले अखिलेश

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साह से लबरेज है. चुनावी नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जुबानी हमला किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चुनाव परिणाम आने के बाद धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वे खुद धड़ाम से गिर गए. भाजपा का पूरा चुनावी गणित गड़बड़ा गया है.

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही पांच सीटों पर हार मिली हो, लेकिन यह हार सिर्फ पांच सीटों तक सीमित नहीं है. बीजेपी 50 जिलों में हारी है. इसके बाद से उनके होश उड़ गए है.

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संजय त्रिपाठी को हराने के लिए पूरी ताकत

अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर सीट से हमारे प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी चाल चल रहे थे, उससे साफ था कि उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीति की चिंता थी. रातभर मतगणना में देरी की गई. इससे आम जनता के मन में यह सवाल उठा कि आखिर चुनाव में इतनी देरी क्यों हुई? जनता को समझ आ गया है कि भाजपा बेईमानी से जीतती है.

बीजेपी का बिगड़ गया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण- अखिलेश

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है. वो चाहे व्यापारी हो या आमजनमानस. कायस्थ और वैश्य समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया है.

सीएम एक्सप्रेसवे या ट्रेन से जाएंगे वापस- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने गोरखपुर से एक सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए कहा कि अब सीएम को यह सोचना है कि वह एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन से वापस जाएंगे. चुनाव परिणाम ने भाजपा की रणनीति और संगठन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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