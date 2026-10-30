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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'धूमधाम की तैयारी करने वाले धड़ाम से गिरे', MLC चुनाव के नतीजों पर बोले अखिलेश

'धूमधाम की तैयारी करने वाले धड़ाम से गिरे', MLC चुनाव के नतीजों पर बोले अखिलेश

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वे खुद धड़ाम से गिर गए.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी उत्साह से लबरेज है. चुनावी नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जुबानी हमला किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चुनाव परिणाम आने के बाद धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वे खुद धड़ाम से गिर गए. भाजपा का पूरा चुनावी गणित गड़बड़ा गया है.

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही पांच सीटों पर हार मिली हो, लेकिन यह हार सिर्फ पांच सीटों तक सीमित नहीं है. बीजेपी 50 जिलों में हारी है. इसके बाद से उनके होश उड़ गए है.

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संजय त्रिपाठी को हराने के लिए पूरी ताकत

अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर सीट से हमारे प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी चाल चल रहे थे, उससे साफ था कि उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीति की चिंता थी. रातभर मतगणना में देरी की गई. इससे आम जनता के मन में यह सवाल उठा कि आखिर चुनाव में इतनी देरी क्यों हुई? जनता को समझ आ गया है कि भाजपा बेईमानी से जीतती है.

बीजेपी का बिगड़ गया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण- अखिलेश

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अखिलेश यादव ने गोरखपुर से एक सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए कहा कि अब सीएम को यह सोचना है कि वह एक्सप्रेसवे से जाएंगे या ट्रेन से वापस जाएंगे. चुनाव परिणाम ने भाजपा की रणनीति और संगठन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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