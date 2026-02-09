हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP बताए 18 बड़ा या जीरो...?', अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर उठाए सवाल

'BJP बताए 18 बड़ा या जीरो...?', अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर उठाए सवाल

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बजट का हलवा आखिर किसके लिए बनाया गया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार को ये बताना चाहिए कि 18 बड़ा है या जीरो.. भाजपा के लोगों को लगता है कि 18 और शून्य बराबर हैं. हम चाहते हैं कि इस बात पर सदन में चर्चा होनी चाहिए. वहीं चीन के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है. 

सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ख़ुद ही सदन नहीं चलाना चाहती है. खेत में काम करने वाले पीडीए के लोग बीजेपी के लोग नहीं है. दूध का काम तो पिछडे, आदिवासी और मुसलमान लोग करते हैं. आपने पूरा बाजार अमेरिका को दे दिया और अब सरकार बहस को बदलना चाहती है. आज विपक्ष की बैठक में तय किया जाएगा कि बीजेपी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है. 

अमेरिका के साथ डील पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अमेरिका से डील को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि "इनकी गिनती क्या है 18 बड़ा कि शून्य..? बीजेपी ये समझती है 18 शून्य के बराबर है. अमेरिका से समझौता करके आए और फिर बजट का जो हलवा बना वो खाया किसने पहले? मैं समझ नहीं पा रहा कि बजट का हलवा किसने खाया? वो यहां बना या उनके लिए बनाया गया था. बीजेपी को ये समझाना चाहिए कि 18 बड़ा है या जीरो.

इसी तरह प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने जो सात बार का सांसद था और केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया यूपी का अध्यक्ष और जो राज्य का विधायक था और जूनियर..उसे बनाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बताईए सात बड़ा कि पाँच.? हम चाहते है कि सदन में 18 जीरो के बराबर कैसे है इस पर चर्चा होनी चाहिए.  

सीएम योगी को लेकर भी कसा तंज

अखिलेश यादव ने इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भी तंज कसा और कहा कि इनके यूपी के नेता दिल्ली वालों को सलाम भी नहीं करते. न नमस्ते करते हैं. इनके अंदर ही इतना झगड़ा चल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते. 

चीन पर विपक्ष की बात सुने सरकार

अगर चीन का सवाल है तो बीजेपी ये बताए कि 2014 से अभी तक भारत का क्षेत्रफल क्या है और 2014 से पहले क्या था? वो बहुत संवेदनशील बॉर्डर है. अगर विपक्ष कोई बात रखना चाहता है तो सरकार को उसे सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए. सपा ने ग्वालियर से लिपु लेख तक छह लेन की सड़क बनाने का सुझाव दिया था, मंजूरी मिली फोरलेन की और अब दो लेन का रोड बना रहे हैं. चीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और हमारा क्या है?

इसी तरह बुलेट ट्रेन जब मंजूर हुई तो एक लाख करोड़ की स्वीकृत हुई, फिर दो लाख का बजट हो गया और फिर उत्तर प्रदेश को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी. जब यूपी ने पीएम को बनाया है तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आया है कि बुलेट ट्रेन गोरखपुर से होकर निकलेगी, जहां ये मेट्रो नहीं बना पाए. आज भी पानी परस जाए तो वहां नाव चलेगी. वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री ने मेट्रो नहीं बनने दी. 

 

Published at : 09 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Samajwadi Party Indo-US Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ब्याज के चक्कर में फंसेगी अभिरा, कृष को काजल सुनाती है खरी-खोटी
ब्याज के चक्कर में फंसेगी अभिरा, कृष को काजल सुनाती है खरी-खोटी
नौकरी
DRDO में निकली डिप्लोमा-डिग्री वालों के लिए वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DRDO में निकली डिप्लोमा-डिग्री वालों के लिए वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
कौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड
कौन सा शहर है भारत का स्ट्रॉबेरी हब? विदेशों तक होती है इसकी डिमांड
हेल्थ
Gut Health: सुबह-सुबह उठकर कर लिया ये काम तो पेट हो जाएगा एकदम साफ, दिनभर रहेंगे फ्रेश
सुबह-सुबह उठकर कर लिया ये काम तो पेट हो जाएगा एकदम साफ, दिनभर रहेंगे फ्रेश
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget