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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल के आधार पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार से की ये मांग

UP Politics: अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल के आधार पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार से की ये मांग

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बयान दिया है. उन्होंने संसद में प्रस्तावित महिला आरक्षण के आधार पर सवाल उठाए हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 08 Apr 2026 07:17 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है जिसे पर सियासत भी तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के आधार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने माँग की आज की जनसंख्या के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दिए जाने पर बात होनी चाहिए. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही वहीं संसद में प्रस्तावित महिला आरक्षण के आधार पर भी सवाल उठाए. सपा मुखिया ने कहा कि जब 2011 से आबादी बढ़ गई है तो आधी आबादी और बढ़ गई होगी, तो जो आज की जनसंख्या है उस पर आरक्षण की बात होनी चाहिए.

चुनाव आयोग पर लगाए बेईमानी के आरोप

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर अंदेशा जताते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानेश अब और बेईमानी करेंगे तथा उत्तर प्रदेश के चुनाव में निर्वाचन आयोग और बेइमानी करेगा, उन्होंने चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए दावा किया कि वह मतदाता समावेशन सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि “मतदाताओं को जोड़ना निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन ऐसा पहली बार लग रहा है कि आयोग का ध्यान मतदाताओं को हटाने पर केंद्रित है.” उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है और चुनाव के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर उन्होंने कहा,“उस समय (2017) शिक्षामित्रों ने हमारा साथ दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होती और शिक्षामित्रों के पास सरकारी नौकरी होती. भविष्य में भी अगर उन्हें कोई न्याय दिला सकता है तो समाजवादी सरकार है.'

'बीजेपी को हरा देगी बंगाल की जनता'

सपा मुखिया ने इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिशें कर लें, बेईमानी या साजिश रच ले लेकिन, उसके बावजूद बंगाल की जनता बीजेपी का हरा देगी. 

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Published at : 08 Apr 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Women's Reservation UP News
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