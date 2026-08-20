'अगर हिम्मत है तो सड़क पर', प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हाल पर बोले अखिलेश

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ को लेकर हालात बेहद ख़राब हो गए हैं. जिसकी वजह से निचले इलाकों में जल भराव हो गया है और हजारों घरों में पानी भर गया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता अपनी नीयत बदलनी चाहिए.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रयागराज की बाढ़ को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो उन्हें सड़क पर उतर जनता का सामना करने चाहिए.

योगी सरकार पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने लिखा- 'ये है प्रयागराज के गंभीर हालात. कोई और हो तो 1 लाख करोड़ प्रयागराज के विकास के नाम पर डकार जाने के बाद, वहाँ के हज़ारों घरों का ये जलमग्न हाल देखकर शर्मिंदगी से सत्ता ही छोड़ दे.

जनाब नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बदलिए तो आप अपना भ्रष्ट काम और नीयत लेकिन अब वो भी नहीं बदलेगी, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता ‘भाजपा सरकार’ ही हमेशा के लिए बदल देगी. भाजपा जाएगी फिर कभी नहीं आएगी.

बाढ़ के हवा-हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा अगर हिम्मत है तो सड़कों पर उतरकर जनता का सामना कीजिए. आपने जो 7-8 हज़ार करोड़ लिखा-पढ़ी में और जो बीसों हज़ार करोड़ बिना लिखा-पढ़ी के अपने छवि निर्माण में, अपने को दिव्य दिखाने के लिए द्रव्य के रूप में बहाये हैं, उनसे आपकी कितनी छवि बनी है, उसका सच आपको पता चल जाएगा.'

बता दें कि उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होने की वजह से गंगा-यमुना समेत तमाम नदियों उफान पर चल रही है, जिसके चलते निचले इलाकों बाढ़ की स्थितियां हो गई हैं. प्रयागराज में भी हालात बेहद ख़राब हो गई है. हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

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