Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अगर हिम्मत है तो सड़क पर', प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हाल पर बोले अखिलेश

'अगर हिम्मत है तो सड़क पर', प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हाल पर बोले अखिलेश

Akhilesh Yadav: यूपी के प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ विकास के नाम पर डकार जाने के बाद ये हाल है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 20 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ को लेकर हालात बेहद ख़राब हो गए हैं. जिसकी वजह से निचले इलाकों में जल भराव हो गया है और हजारों घरों में पानी भर गया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता अपनी नीयत बदलनी चाहिए. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रयागराज की बाढ़ को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो उन्हें सड़क पर उतर जनता का सामना करने चाहिए.

योगी सरकार पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने लिखा- 'ये है प्रयागराज के गंभीर हालात. कोई और हो तो 1 लाख करोड़ प्रयागराज के विकास के नाम पर डकार जाने के बाद, वहाँ के हज़ारों घरों का ये जलमग्न हाल देखकर शर्मिंदगी से सत्ता ही छोड़ दे. 

जनाब नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बदलिए तो आप अपना भ्रष्ट काम और नीयत लेकिन अब वो भी नहीं बदलेगी, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता ‘भाजपा सरकार’ ही हमेशा के लिए बदल देगी. भाजपा जाएगी फिर कभी नहीं आएगी.

बाढ़ के हवा-हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा अगर हिम्मत है तो सड़कों पर उतरकर जनता का सामना कीजिए. आपने जो 7-8 हज़ार करोड़ लिखा-पढ़ी में और जो बीसों हज़ार करोड़ बिना लिखा-पढ़ी के अपने छवि निर्माण में, अपने को दिव्य दिखाने के लिए द्रव्य के रूप में बहाये हैं, उनसे आपकी कितनी छवि बनी है, उसका सच आपको पता चल जाएगा.'

बता दें कि उत्तर भारत में मानसून सक्रिय होने की वजह से गंगा-यमुना समेत तमाम नदियों उफान पर चल रही है, जिसके चलते निचले इलाकों बाढ़ की स्थितियां हो गई हैं. प्रयागराज में भी हालात बेहद ख़राब हो गई है. हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. 

IAS रिंकू राही ने की कैडर बदलने की मांग, कहा- यूपी में काम मुश्किल

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Prayagraj News Akhilesh Yadav UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर हिम्मत है तो सड़क पर', प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हाल पर बोले अखिलेश
'अगर हिम्मत है तो सड़क पर', प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हाल पर बोले अखिलेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओलंपिक-2036 के लिए उत्तराखण्ड की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों के साथ बैठक
ओलंपिक-2036 के लिए उत्तराखण्ड की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों के साथ बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन पर बेटियों को बड़ा तोहफा, इन दो तारीखों पर मिलेगी फ्री बस सेवा
रक्षाबंधन पर बेटियों को बड़ा तोहफा, इन दो तारीखों पर मिलेगी फ्री बस सेवा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये
महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
यूटिलिटी
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget