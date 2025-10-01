'कड़वा सच सामने आना चाहिए, जिसकी गाय थी...', योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गो हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. सपा मुख्य अखिलेश यादव ने लिखा है कि कड़वा सच सामने आना चाहिए. क्योंकि जिसकी गाय थी वह उस समाज से आता है, जो किसी विशेष को नहीं भाता है.

बता दें कि गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के मालाव गांव में यह घटना हुई है, जहां गोहत्या का मामला सामने आया है. गोरखपुर के बेलीपार के मलांव गांव के रहने वाले राज पांडे ने थानाध्यक्ष पाल दी गई तहरीर में लिखा है कि "निवेदन है कि प्रार्थी राज पाण्डेय पुत्र प्रविन्द पाण्डेय ग्राम-मलोव टोला कखनियाँ थाना बेलीपार, जिला-गोरखपुर के मूल निवाली है. दिनांक 29.9.25 को मेरी गाय पगहा तुड़ाकर भाग गयी जिसे में दिन भर टूटा और दिन भर उधर उधर खोजा लेकिन कही पता नहीं चता बहुत खोजबीन करने पर पता चला गाय की धारदार हथियार माना और अकारी से निर्मम तरीके से हत्या कर उसे दफना दिया गया.

इस प्रार्थनापत्र में उन्होंने लिखा है कि पता चला है कि मुख्य रूप से खदिपायार निवासी सतीश गुप्ता पुत्र स्व-रामदयाल गुप्ता अनुराग गुप्ता पुत्र मुसई गुप्ता, सिताराम पासवान पुल वृजमोहन पास‌वान कृष्ण मुरारी पुत सम मिलन गुप्ता, भोलू गुप्ता पुत्ल नन्दू गुप्ता इनके अन्य सह‌योगियों ने मिलकर हत्या कर दी और अनुराग गुप्ता के टैक्टर ट्राली पर लेजाकर किसी खेत में दफना दिया. उनके ट्राली पर खून के धब्बे हैं, जिसका वीडियो हम लोगों के पास उपलब्ध है, कृपया आपसे निवेदन की उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें.

जनता के सामने इस घटना का कड़वा सच आना चाहिए- अखिलेश यादव

इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि "आज गोरखपुर से गो-हिंसा का जो संवेदनशील समाचार मिला है. उसके आरोपियों को सरकार न तो बचाए, न ही छिपाए. जनता के सामने इस घटना का कड़वा सच आना चाहिए. क्या प्रशासन सिर्फ़ इसलिए गुपचुप काम कर रहा है कि जिसकी गाय थी वो उस समाज से आता है जो किसी विशेष को भाता नहीं है. यह गहन जाँच का विषय है कि गोरखपुर जैसी मुख्यनगरी में ये गोरखधंधा किसके प्रश्रयत्व में चल रहा है.

चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया

गोरखपुर के बेलीपार थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल मुख्य आरोपी अभी फरार है.