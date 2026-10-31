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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP की जनता ने बनाया बदलाव का मन', BJP पर बरसे अखिलेश यादव

'UP की जनता ने बनाया बदलाव का मन', BJP पर बरसे अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को हटाने का मन बना चुकी है. सपा कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. भाजपा यूपी से हटेगी तो देश से भी हटेगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 31 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आचार्य नरेंद्र देव और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा नकारात्मक सोच और समाज में दरार पैदा करने वाला दल है. भाजपा राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि गैंग की तरह काम कर रही है. सरदार पटेल को याद करने की वजह यह भी है कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कदम उठाए थे.

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को हटाने का मन बना चुकी है. सपा कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. भाजपा यूपी से हटेगी तो देश से भी हटेगी. विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा. भाजपा ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया. गोरखपुर में बेईमानी नहीं होती तो सपा आगे होती.

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उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मेलनों और रैलियों में व्यस्त थे. आगरा में हार की स्थिति देखकर आकाश अग्रवाल के कपड़े तक फाड़े गए. लखनऊ में रातभर मतगणना स्थल पर अधिकारी और कर्मचारी टेबल नहीं छोड़ रहे थे. रात में अधिकारियों से बातचीत की गई. बनारस में दो बार मतगणना कराई गई, लेकिन दोनों बार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा.

'महिला शिक्षकों ने सपा को दिया वोट'

अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव के आए नतीजे के बाद कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देने में महिला शिक्षक आगे रही. मुख्यमंत्री ने अगस्त में एक लाख नौकरियां देने का दावा किया था, लेकिन तीन महीने में एक भी नौकरी नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री भी कह चुके हैं कि देश की जीडीपी में गिरावट आई है. भाजपा सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को दस साल पीछे कर दिया है. बनारस की जनता ने डबल इंजन की सरकार को डबल जीरो दिया है.

'सरकार अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था खत्म कर रही'

सपाध्यक्ष ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए कहा कि यह सरकार सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को खत्म कर रही है. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. पिछले दस साल में प्रदेश में 500 से ज्यादा निजी नर्सिंग होम और अस्पताल पंजीकृत हुए हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार 26 हजार स्कूल बंद कर रही है. दूसरी तरफ ठेके खुलवाए जा रहे हैं और खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं.

महिलाओं और दलितों की सुरक्षा पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं. गृह मंत्री को देखना चाहिए कि यूपी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय क्यों हो रहा है. प्रदेश में हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं और दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित क्यों हैं? सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 31 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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