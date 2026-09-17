'गैर-जिम्मेदाराना...', अपर्णा यादव के 'लव जिहाद' दावे पर SP का पलटवार

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में युवती को कार से टक्कर मारने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है. महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इस घटना को लव जिहाद से जुड़ा मामला बताया था. उन्होंने दावा किया था कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने कथित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया.

अपर्णा यादव के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आशुतोष वर्मा ने मामले की जांच पूरी होने से पहले इस तरह की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया.

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सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा, "देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके की भाषा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को नहीं बोलनी चाहिए. आप अपनी राजनीति के लिए समाज में विघटन डालने की कोशिश न कीजिए. आप पता कीजिए कि बात क्या है, तय कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए. यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना और बहुत हल्का बयान है, उनको नहीं देना चाहिए."

लखनऊ, यूपी: सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव के बयान पर कहा, "देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके की भाषा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को नहीं बोलनी चाहिए। आप अपनी राजनीति के लिए समाज में विघटन डालने की कोशिश न कीजिए। आप… pic.twitter.com/rghFHk8Cfl — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 17, 2026

आशुतोष वर्मा की इस प्रतिक्रिया के बाद मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. उनका कहना है कि किसी घटना को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आना चाहिए और उससे पहले किसी तरह का दावा या टिप्पणी करने से बचना चाहिए.

जेनेश्वर मिश्र पार्क के सामने हुई थी घटना

यह पूरा मामला गोमतीनगर विस्तार स्थित जेनेश्वर मिश्र पार्क के सामने का है. शुरुआती तौर पर इसे हिट एंड रन केस माना गया था. हालांकि, अब पुलिस घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

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पुलिस घटना से जुड़े सबूत भी जुटा रही है, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति साफ हो सके. ऐसे में अब जांच के नतीजे अहम होंगे कि घटना के पीछे आखिर क्या वजह थी और इसमें कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं.