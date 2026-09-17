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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गैर-जिम्मेदाराना...', अपर्णा यादव के 'लव जिहाद' दावे पर SP का पलटवार

'गैर-जिम्मेदाराना...', अपर्णा यादव के 'लव जिहाद' दावे पर SP का पलटवार

लखनऊ हिट एंड रन मामले में अपर्णा यादव के ‘लव जिहाद’ वाले बयान पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पलटवार किया. उन्होंने जांच से पहले टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में युवती को कार से टक्कर मारने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है. महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इस घटना को लव जिहाद से जुड़ा मामला बताया था. उन्होंने दावा किया था कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने कथित तौर पर इस घटना को अंजाम दिया.

अपर्णा यादव के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आशुतोष वर्मा ने मामले की जांच पूरी होने से पहले इस तरह की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया.

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सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा, "देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके की भाषा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को नहीं बोलनी चाहिए. आप अपनी राजनीति के लिए समाज में विघटन डालने की कोशिश न कीजिए. आप पता कीजिए कि बात क्या है, तय कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए. यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना और बहुत हल्का बयान है, उनको नहीं देना चाहिए."

आशुतोष वर्मा की इस प्रतिक्रिया के बाद मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. उनका कहना है कि किसी घटना को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आना चाहिए और उससे पहले किसी तरह का दावा या टिप्पणी करने से बचना चाहिए.

जेनेश्वर मिश्र पार्क के सामने हुई थी घटना

यह पूरा मामला गोमतीनगर विस्तार स्थित जेनेश्वर मिश्र पार्क के सामने का है. शुरुआती तौर पर इसे हिट एंड रन केस माना गया था. हालांकि, अब पुलिस घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

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पुलिस घटना से जुड़े सबूत भी जुटा रही है, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति साफ हो सके. ऐसे में अब जांच के नतीजे अहम होंगे कि घटना के पीछे आखिर क्या वजह थी और इसमें कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 17 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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