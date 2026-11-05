ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'UP का अब्दुल नहीं झुकेगा', ओवैसी के बयान पर कांग्रेस बोली, 'भारत में मुसलमान...'

'UP का अब्दुल नहीं झुकेगा', ओवैसी के बयान पर कांग्रेस बोली, 'भारत में मुसलमान...'

असदुद्दीन ओवैसी की ‘उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी चाहिए’ टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Nov 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ‘उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी चाहिए’ टिप्पणी पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी. ओवैसी ने अमेरिका में मिशिगन सीनेट चुनाव में अब्दुल अल-सैयद की जीत का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की थी.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि विदेशों में भारतीयों की जीत, चाहे उनके नाम हों या धार्मिक पहचान, गर्व का विषय मानी जानी चाहिए. राजपूत ने कहा, ‘‘चाहे विदेश में अब्दुल जीते या श्री राम नेने जीते, वे भारतीय हैं. इस तरह की भाषा राजनीतिक तंज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों की स्थिति अलग है. भारत में मुसलमान कांग्रेस, ‘इंडिया’ गठबंधन और देश के संविधान तथा लोकतंत्र के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं.’’

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी-CM योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, 'कुर्सी छोड़ देनी चाहिए'
PM मोदी-CM योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, 'कुर्सी छोड़ देनी चाहिए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः ARTO कार्यालय में अधिकारियों से अभद्रता, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
महोबाः ARTO कार्यालय में अधिकारियों से अभद्रता, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोगलों से सावधान से 27 में श्रीकृष्ण लाएंगे तक', UP चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज
'दोगलों से सावधान से 27 में श्रीकृष्ण लाएंगे तक', UP चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'कहीं न कहीं...'
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया, क्या कहा?

मिशिगन में हुई जीत का स्वागत- सपा नेता आशुतोष वर्मा

वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने मीडिया से बातचीत में मिशिगन में हुई जीत का स्वागत किया, हालांकि कहा कि ओवैसी ने यह नहीं बताया कि अल-सैयद मिस्र मूल के प्रवासी हैं. वर्मा ने कहा, ‘‘अल-सैयद ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की. डेमोक्रेट सांप्रदायिक या कट्टर दक्षिणपंथी नहीं हैं, उनकी जीत यह दिखाती है कि वैश्विक राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है.’’

उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग, और भारत के लोग भी, सांप्रदायिक माहौल एवं अनिश्चितता से दूर जाना चाहते हैं. वर्मा ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन भी इसी तरह के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर काम करता है. उन्होंने भरोसा जताया कि इस रुझान का भारतीय राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा.

ओवैसी ने क्या कहा?

हाल के हफ्तों में उत्तर प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले ओवैसी ने ने बुधवार को मिशिगन सीनेट चुनाव में अल-सैयद की जीत का जिक्र करते हुए पत्रकारों से कहा था कि ‘उत्तर प्रदेश का अब्दुल’ अब किसी के सामने नहीं झुकेगा, बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में उभरेगा.

देहरादून: गड्ढे और अंधेरे ने ली 4 जानें, NHAI और PWD के अफसरों पर FIR

Published at : 05 Nov 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी-CM योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, 'कुर्सी छोड़ देनी चाहिए'
PM मोदी-CM योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, 'कुर्सी छोड़ देनी चाहिए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबाः ARTO कार्यालय में अधिकारियों से अभद्रता, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
महोबाः ARTO कार्यालय में अधिकारियों से अभद्रता, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दोगलों से सावधान से 27 में श्रीकृष्ण लाएंगे तक', UP चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज
'दोगलों से सावधान से 27 में श्रीकृष्ण लाएंगे तक', UP चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'कहीं न कहीं...'
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Ramayana Part 1 देखकर क्या बोले दर्शक? Ranbir के Ram Avatar में कितना दम? (05.11.26)
Yeh Fitoor Tera:🫣Jeet ने Saumya के लिए तैयार की बाइक! स्पेशल सीट लगाकर जताया अपना प्यार #sbs
तीसरी शादी के 5 महीने बाद Aamir Khan ने छोड़ा घर, Gauri Spratt के साथ क्या है वजह?
Salman Khan के ‘Teri Sexy Beauty’ पर मचा बवाल, Matrubhumi के गाने को लेकर भड़के लोग
Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'कहीं न कहीं...'
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
क्रिकेट
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल
इंडिया
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
इंडिया
'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला
'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
टेक्नोलॉजी
Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील
Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget