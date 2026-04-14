वाराणसी की इस सीट पर सपा ने अभी से कर ली चुनाव की तैयारी! बढ़ जाएंगी BJP की मुश्किलें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सीटों को लेकर अटकले अभी से ही तेज है. यूपी में कुछ ऐसी भी सीट हैं जिन पर उम्मीदवारों की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है, उन्हीं में से एक वाराणसी की कैंट विधानसभा सीट है. समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव को अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है.

गौरतलब है कि वाराणसी की कैंट विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है. वाराणसी कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सक्रियता साबित कर रही है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है.

क्यों खास है कैंट विधानसभा सीट?

बताते चलें कि वाराणसी के आठ विधानसभा सीट में से एक कैंट विधानसभा सीट भाजपा के लिए सबसे मजबूत किले की तरह है. 1977 से भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार चुनाव ही नहीं जीता है बल्कि हर चुनाव में यहां पर जीत के मार्जिन में भी वृद्धि देखी गई है. वर्तमान में यहां से विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने 2022 चुनाव में रिकार्ड मतों से जीत हासिल की थी.

कैंट सीट पर सपा ने नियुक्त किया प्रभारी

इससे पूर्व में उनके परिवार से ही इस सीट पर कब्जा रहा है. जबकि इस बार समाजवादी पार्टी ने अभी से ही इस सीट पर अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है जो जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हैं. इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी के कैंट विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार लगभग तय कर दिया है.

समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसका होगा उम्मीदवार?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी यहां अपनी तैयारी शुरू कर दी है. अगर महागठबंधन के आधार पर यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है तो निश्चित ही वर्तमान में नियुक्त किए गए प्रभारी की चुनावी मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है. वहीं अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तब इस सीट की तस्वीर कुछ और हो सकती है.

राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस यहां पर युवा चेहरा या तो पूर्व में प्रत्याशी रहे उम्मीदवार को उतार सकती है. फिलहाल मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी की सक्रियता को देखकर लगता है कि अभी से ही सपा प्रमुख ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार को फाइनल कर दिया है.