सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का नहीं, बल्कि वोटों के मैनेजमेंट और क्रॉस वोटिंग का भी है. बीजेपी जहां 8वीं सीट के लिए कॉंफिडेंट लग रही तो वहीं अखिलेश यादव ने तीसरी सीट पर दांव लगाने की तैयारी शुरू कर दी है.

इस बार राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए यूपी में 37 विधायकों के वोट चाहिए. यूपी की 10 सीटों में मौजूदा विधानसभा गणित के हिसाब से बीजेपी गठबंधन 7 सीटें आसानी से निकालने की स्थिति में है.सपा के खाते में भी 2 सीटों का गणित बनता है, यानी 9 सीटों का हिसाब तो लगभग साफ है. पेच 10वीं सीट पर है और इसी 10वीं सीट को लेकर बीजेपी और सपा दोनों अपने-अपने नंबर जुटाने में लगे हैं.

आकंड़ों के हिसाब से जानें पूरा गणित

यूपी विधानसभा में कुल 403 संख्या है, लेकिन वर्तमान में प्रभावी 397 विधायक हैं. एक राज्यसभा सीट के लिए 37 प्रथम वरीयता वोट चाहिए. जिसमें BJP के 256 हैं, अपना दल (S) के13 , RLD के 9, SBSP के 6, निषाद पार्टी के 5, कुल मिला कर NDA के 289 विधायक हैं वहीं SP के 101, कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 हैं.

पिछले राज्यसभा चुनाव में सपा से 7 बागी हुए थे और बीजेपी को वोट दिए थे, इसमें 4 (राकेश सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल) अब असम्बद्ध हैं, वहीं बाकी 3 कहां जाएंगे इसपर एक बार फिर संशय है. उम्मीद है एक से दो वापस सपा में आ सकते हैं. वहीं सुभासपा के सिम्बल के कुछ लोग सपा से जुड़ाव में हैं, रालोद में भी कुछ सेंधमारी की उम्मीद है.

एनडीए के 289 में जनसत्ता भी जुड़ेगी तो 291 और असम्बद्ध 4 जुड़ने पर 295 नम्बर हो जाएगा, बाकी 3 बागियों को लेकर संशय है कि वो वापस सपा जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे. वहीं सुभासपा के कुछ हटकर सपा में जा सकते हैं तो रालोद में भी कुछ सेंधमारी की तैयारी में है.इस हिसाब से बीजेपी के नम्बर 292 से 297 रहेंगे. और 8 सीट जीतने के लिए 296 वोट चाहिए.

तीसरी सीट के लिए चाहिए 13 एक्स्ट्रा वोट

वहीं इंडिया ब्लॉक में सपा के 101 में से 7 बागी हटाने पर नम्बर 94 होगा, कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ने पर नम्बर 96 होगा, वहीं सुभासपा और रालोद से कुछ टूट सकते हैं विधायक इस हिसाब से ये आंकड़ा 98-100 के करीब जाएगा. सपा को 2 सीट के लिए 74 वोट चाहिए और 98 में से 74 निकालने के बाद 24 वोट बचता है यानी सपा के पास दो सीट निकालने के बाद करीब 24 अतिरिक्त वोट बचते हैं. ऐसे में तीसरी सीट के लिए सपा को 37-24= 13 अतिरिक्त वोट चाहिए.

पल्लवी पटेल के वोट पर भी रहेगी नजर



सपा की नजर RLD के उन विधायकों पर है, जिनका 2022 में सपा-RLD गठबंधन से पुराना राजनीतिक संबंध रहा है. वहीं सुभासपा के अब्बास अंसारी, जगदीश नारायण राय, दुधराम, हंसू राम सपा के पक्ष में जा सकते हैं. सपा सिम्बल से विधायक पल्लवी पटेल भी किधर जाएंगी ये भी बड़ा सवाल है. पल्लवी पटेल अपना दल (कमेरावादी) की नेता हैं और सिराथू से विधायक हैं. वह 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव जीती थीं, लेकिन बाद में अखिलेश यादव से उनके राजनीतिक रिश्ते खराब हुए. हाल में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा जरूर हुई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उनका वोट किस तरफ जाएगा, इसे अभी निश्चित नहीं माना जा सकता.

16 अक्टूबर को होना है मतदान

यानी राज्यसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ उन 10 सीटों का नहीं है, जिनके लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है. असली मुकाबला उन 37-37 वोटों के इंतजाम का है, जो हर सीट जीतने के लिए जरूरी हैं. बीजेपी जहां अपने 8वें उम्मीदवार के लिए आश्वस्त नजर आ रही वहीं अखिलेश यादव तीसरा उम्मीदवार उतार कर चुनाव में धड़कने बढ़ाने का काम कर रहे हैं. राज्यसभा चुनाव से पहले सपा की बैठक इसी नंबर गेम को लेकर अहम रही. समाजवादी पार्टी ने अपने बैठक में साफ कर दिया है कि वो तीसारा कैंडीडेट उतार कर चौंकाने वाले नाम भी दे सकती है. आज इसी को लेकर के विधायकों से सहमति भी ले ली गई है.