Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत

सहारनपुर के बेहट रोड पर शनिवार (13 जून) को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. हादसा थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के धौलाकुआं के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पीछे से बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में मलकपुर निवासी 24 वर्षीय लविश, उसकी मां राजदुलारी (55), बहन अंजना उर्फ तन्नु (22) और 5 साल की बेटी रूही शामिल हैं.

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ससुराल से लौटते समय हुआ हादसा

मृतक के भाई पंकज कुमार ने बताया कि लविश अपनी मां, बहन और बेटी के साथ कोठड़ी स्थित ससुराल से बाइक पर अपने गांव मलकपुर लौट रहा था. परिवार जैसे ही धौलाकुआं के पास पहुंचा, पीछे से तेज गति में आ रही क्रेटा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए.

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4 लोगों की एक साथ मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जिला अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. बताया गया कि लविश मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.

वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था. उसकी शादी वर्ष 2022 में हुई थी. घर पर उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा मौजूद हैं, जिनके सिर से अब पति और पिता का साया उठ गया है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों और कार चालक की भूमिका की जांच कर रही है. इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.