सहारनपुर: युवक ने काटी लिव इन में रह रही महिला की गर्दन, हत्या कर हरियाणा में फेंका शव

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लिव इन में रह रही दलित महिला के मुस्लिम पार्टनर बिलाल ने गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद आरोपी ने महिला के शव को यमुनानगर में फेंक दिया था. हरियाणा के यमुनानगर में सड़क किनारे मिली सिर कटी महिला की लाश से सनसनी फैल गई थी. जांच में मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के हलालपुर गांव की रहने वाली उमा के रूप में हुई. उमा का मायका और ससुराल गांव में अगल-बगल ही स्थित है.

शनिवार (6 दिसंबर) की सुबह कलेसर क्षेत्र के पास महिला का धड़ मिला था, जिसका सिर अलग था और शरीर पर कपड़े नहीं थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई.

जांच में सामने आए यह तथ्य

जांच में उमा की निजी जिंदगी से जुड़े तथ्य भी सामने आए. करीब 15 साल पहले उमा घर से भागकर अपने पड़ोस में रहने वाले जॉनी से शादी कर चुकी थी, जिससे उसका 13 साल का बेटा है. जॉनी का कहना है कि दो साल पहले दोनों का तलाक हो गया था, जबकि उमा के परिजन तलाक से इनकार कर रहे हैं.

परिवार का कहना है कि घर से भागकर शादी करने के बाद से उनका उमा से खास संपर्क नहीं रहा. उमा 15 साल पहले अपने पडोसी जॉनी से प्यार करती थी और ज़ब उसकी बारात आयी हुई थी उसदिन जॉनी के साथ घर से भाग गयी थी ओर दोनों ने शादी कर ली. तब से 13 साल तक सब ठीक रहा ओर अचानक वह जॉनी को छोड़ कर बिलाल के साथ रहने लगी.

लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उमा

उमा पिछले करीब दो साल से सहारनपुर के नकुड़ इलाके के रहने वाले बिलाल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. इसी दौरान बिलाल की शादी कहीं और तय हो गई. शादी टूटने के डर से आरोपी ने शनिवार (6 दिसंबर) की रात उमा की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए शव को यमुनानगर में फेंक दिया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. उमा के परिजन सूचना मिलने के बाद जगाधरी के लिए रवाना हो गए हैं हरियाणा पुलिस ने परिवार वालों को दे रखी सूचना दे दी. उसके बाद सोमवार (15 दिसंबर) की सुबह परिवार के लोग जगाधरी के लिए रवाना हो गए हैं.