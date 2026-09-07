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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'शिव मिले तो हमारे, शव मिले तो', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोलीं साध्वी प्राची

'शिव मिले तो हमारे, शव मिले तो', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोलीं साध्वी प्राची

सहारनपुर कलेक्ट्रेट में स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले पर हिन्दूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस जगह की खुदाई होनी चाहिए, अगर वहां शिव मिले तो ये हमारा होगा.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 07 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है. जिस पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है. साध्वी प्राची ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण स्थल की खुदाई कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर खुदाई में शव मिले तो वो उनका और शिव मिलते हैं तो ये हमारा होगा. 

सहारनपुर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर साध्वी प्राची ने कहा कि प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अवैध निर्माण को हटाया है, इसलिए इस कार्रवाई पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने ध्वस्तीकरण स्थल पर मिले ऐतिहासिक कुएं का जिक्र करते हुए वहां खुदाई कराने की मांग की. 

सहारनपुर मस्जिद पर दिया बयान

साध्वी प्राची ने कहा कि पूरे स्थल की जांच और खुदाई होनी चाहिए ताकि, वहां की ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ सके. इस पूरे स्थल की खुदाई होनी चाहिए. खुदाई में अगर शव मिलते हैं तो वो उनका और अगर शिव मिलते हैं तो हमारे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां-जहां खुदाई हो रही है, वहां शिव मिल रहे हैं.

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साध्वी प्राची ने कहा कि जो लोग न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वे कभी कोर्ट का सम्मान नहीं करते. उन्होंने ऐसे लोगों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. इस अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया था और इसी आदेश का पालन करते हुए इसे हटाया गया. इस पर राजनीति नहीं होने चाहिए. जो राजनीति कर रहे हैं वो सड़ी-गली मानसिकता के लोग हैं. जो कभी नहीं सुधर सकते. 

मस्जिद ध्वस्तीकरण स्थल की खुदाई हो

साध्वी प्राची ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग ना कोर्ट का सम्मान करते हैं और ना ही सरकार और सनातन का सम्मान करते हैं. वो ओछी राजनीति करते हैं. हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इसकी खुदाई होनी चाहिए और जब खुदाई होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी. जहां-जहां खुदाई होती है. वहां-वहां शिव मिलते हैं. 

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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