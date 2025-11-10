हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर में डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज का इलाज करता था डॉ. आदिल, खूंखार आतंकी साजिश में कैसे हुआ शामिल?

सहारनपुर में डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज का इलाज करता था डॉ. आदिल, खूंखार आतंकी साजिश में कैसे हुआ शामिल?

Terror Suspect Dr. Adeel: सहारनपुर के मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. आदिल, जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज के मरीजों का इलाज करते थे, आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार. पुलिस ने उनके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 10 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस विभाग में हलचल मचाने वाला मामला सामने आया है. डॉक्टर से आतंकी कनेक्शन की जांच अब एक बड़ा मोड़ ले चुकी है. दरअसल, पुलिस जांच की शुरुआत डॉ. आदिल नाम के उस डॉक्टर से हुई थी, जिसे कुछ दिन पहले श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था.

कौन है डॉ. आदिल?

जानकारी के मुताबिक, डॉ. आदिल जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था. फिलहाल वह फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सहारनपुर से जुड़ा हुआ था. वहीं से वह मरीजों का इलाज कर रहा था और अपने क्षेत्र में एक कुशल चिकित्सक के रूप में जाना जाता था.

लेकिन कुछ ही दिनों पहले जब पुलिस ने उसे श्रीनगर में पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार किया और उसके पुराने लॉकर की तलाशी ली, तो वहां से एक AK-47 राइफल बरामद की गई. इस बरामदगी ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया.

कई गंभीर बीमारियों का था स्पेशलिस्ट

डॉ. आदिल अपने पेशे में काफी एक्टिव माना जाता था. वह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉयड, हार्मोनल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का इलाज करता था. उसकी प्रोफाइल के मुताबिक, वह अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, लिवर और पेट की बीमारियाँ, सीओपीडी, न्यूमोनिया, एलर्जी और अस्थमा, हृदय संबंधी समस्याएँ, गुर्दे की बीमारियाँ और एनीमिया से जुड़ी बिमारियों का इलाज करता था. यानी, एक आम नजर में वह एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह दिखाई देता था जो कई तरह की बीमारियों का इलाज करता था.


सहारनपुर में डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज का इलाज करता था डॉ. आदिल, खूंखार आतंकी साजिश में कैसे हुआ शामिल?

पुलिस जांच में आतंकी एंगल

अब मामला सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं रहा. पुलिस का कहना है कि संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के चलते आदिल की गिरफ्तारी की गई है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में था. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि डॉक्टर के पास AK-47 कैसे पहुंची और क्या वह किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था.

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस मामले में पहले ही कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, सहारनपुर में भी स्थानीय पुलिस डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है.

डॉ. आदिल का मोबाइल, लैपटॉप और हॉस्पिटल से जुड़ी फाइलें भी जब्त की गई हैं. पुलिस को शक है कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. फिलहाल डॉ. आदिल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियाँ यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके तार कितने बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर हथियार और आतंकी संगठन के बीच संबंध साबित होता है, तो यह डॉक्टर से आतंकवाद तक की सबसे चौंकाने वाली कड़ी साबित हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AK 47 Saharanpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने वायरल रील्स, प्रसिद्धि, निरंतरता और अन्य विषयों पर खुलकर बात की
Pratapgarh News: गांजा तस्कर के घर से पुलिस ने बरामद किया करोड़ों का कैश | UP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
शिक्षा
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
फैशन
Mughal queens dresses: क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget