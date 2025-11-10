जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस विभाग में हलचल मचाने वाला मामला सामने आया है. डॉक्टर से आतंकी कनेक्शन की जांच अब एक बड़ा मोड़ ले चुकी है. दरअसल, पुलिस जांच की शुरुआत डॉ. आदिल नाम के उस डॉक्टर से हुई थी, जिसे कुछ दिन पहले श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था.

कौन है डॉ. आदिल?

जानकारी के मुताबिक, डॉ. आदिल जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था. फिलहाल वह फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सहारनपुर से जुड़ा हुआ था. वहीं से वह मरीजों का इलाज कर रहा था और अपने क्षेत्र में एक कुशल चिकित्सक के रूप में जाना जाता था.

लेकिन कुछ ही दिनों पहले जब पुलिस ने उसे श्रीनगर में पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार किया और उसके पुराने लॉकर की तलाशी ली, तो वहां से एक AK-47 राइफल बरामद की गई. इस बरामदगी ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया.

कई गंभीर बीमारियों का था स्पेशलिस्ट

डॉ. आदिल अपने पेशे में काफी एक्टिव माना जाता था. वह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायरॉयड, हार्मोनल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का इलाज करता था. उसकी प्रोफाइल के मुताबिक, वह अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, लिवर और पेट की बीमारियाँ, सीओपीडी, न्यूमोनिया, एलर्जी और अस्थमा, हृदय संबंधी समस्याएँ, गुर्दे की बीमारियाँ और एनीमिया से जुड़ी बिमारियों का इलाज करता था. यानी, एक आम नजर में वह एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह दिखाई देता था जो कई तरह की बीमारियों का इलाज करता था.





पुलिस जांच में आतंकी एंगल

अब मामला सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं रहा. पुलिस का कहना है कि संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के चलते आदिल की गिरफ्तारी की गई है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में था. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि डॉक्टर के पास AK-47 कैसे पहुंची और क्या वह किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था.

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस मामले में पहले ही कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, सहारनपुर में भी स्थानीय पुलिस डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है.

डॉ. आदिल का मोबाइल, लैपटॉप और हॉस्पिटल से जुड़ी फाइलें भी जब्त की गई हैं. पुलिस को शक है कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. फिलहाल डॉ. आदिल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियाँ यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके तार कितने बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर हथियार और आतंकी संगठन के बीच संबंध साबित होता है, तो यह डॉक्टर से आतंकवाद तक की सबसे चौंकाने वाली कड़ी साबित हो सकती है.