सहारनपुर में मस्जिद विवाद पर जिला कोर्ट का फैसला, मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को लेकर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल रखते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी. जिला जज सत्येन्द्र कुमार ने 26 पेज के फैसले में मस्जिद को अवैध ठहराते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश के साथ ही 6 करोड़, 41 लाख,65 हजार पांच सौ रूपए की क्षतिपूर्ति को भी बरकरार रखा है.

दो सितंबर को आए इस फैसले से मस्जिद पक्ष को झटका लगा है, क्योंकि नगर मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनोती देते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मस्जिद पक्ष की दलीलें फेल हो गयीं. अब अदालत के फैसले के बाद मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा.

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क्या है पूरा मामला ?

कलेक्ट्रट परिसर में मस्जिद को अवैध बताते हुए बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया था कि जिलाधिअकरी कार्यालय परिसर में स्थित मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है. इसका न सिर्फ धार्मिक रूप में इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि इसका व्यवसायिक उपयोग भी हो रहा था. यहां एक डाकघर चल रहा था और इसके साथ ही मस्जिद के कमरे बाहरी लोगों को दिए जाते थे. जो कलेक्ट्रेट जैसी संवेदनशील जगह की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा था.

मार्च 2025 में मामला दायर किया गया

शिकायत के बाद प्रशासन ने 24 मार्क 2025 को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पीपी एक्ट के तहत मामला दायर किया. सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने 16 जुलाई 2026 को मस्जिद को अवैध करार देते हुए बेदखली, ध्वस्तीकरण और 6 करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ती का आदेश पारित किया. जिसके बाद 22 जुलाई 2026 लप मस्जिद पक्ष ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और 24 जुले को स्टे ले लिया था.

मस्जिद पक्ष के सुबूत फर्जी निकले

कोर्ट में दोनों पक्षों ने सुबूत और तर्क रखे. मस्जिद पक्ष ने अदालत में 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल पेश कर दावा किया कि मस्जिद कलेक्ट्रेट से पहले बनी थी. जबकि प्रशासन ने सुबूत रखा कि सहारनपुर में पहली बार बिजली 1922 में आई और इसका वितरण 1928 से शुरू हुआ. जबकि 1 जनवरी 1911 को रविवार यानि अवकाश था, इसलिए उस दिन कनेक्शन जारी होना असंभव था. जिसके चलते मस्जिद का सुबूत फर्जी ठहराया गया.

इसके अलावा, फसली वर्ष 1296 (सन 1889) के खसरे के अनुसार मौजा पठानपुरा में खेवट 'सरकार केसरी हिंद' के रूप में कचहरी और कलेक्ट्रेट ही दर्ज होने से यह स्पष्ट हो गया कि कलेक्ट्रेट से पहले वहां किसी मस्जिद का अस्तित्व नहीं था. इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 539, रकबाई 28.04 बीघा (यानी 5.780 हेक्टेयर), ग्राम पठानपुरा, तहसील व जिला सहारनपुर कचहरी/कलेक्ट्रेट स्थित है, और खसरा संख्या 539 प्रदेश राज्य में निहित सरकारी संपत्ति है.

अदालत के आदेश के निष्कर्ष

न्यायालय के इस संपूर्ण परीक्षण के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक बिंदु और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सामने आए:

उत्तर प्रदेश सरकार की मिल्कियत: राजस्व अभिलेखों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामित्व है.

वक्फ का अस्तित्व नहीं: विधिक दस्तावेजों और साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस संपत्ति पर वक्फ का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं पाया गया है.

प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 की गैर-लागूता: अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्नगत संपत्ति पर 'प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991' का कोई प्रभाव नहीं है और ना ही यह अधिनियम इस अवैध संपत्ति पर किसी भी रूप में लागू होता है.

डेढ़ महीने में रिकॉर्ड फैसला

जिला अदालत के 26 पेज के विस्तृत आदेश में सभी कानूनी पहलुओं और साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया है. फास्ट ट्रैक से भी तेज, मात्र डेढ़ महीने में आए इस फैसले ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ मजबूत मिसाल कायम की है. इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश कुमार, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश त्यागी, जिला शासकीय अधिवक्ता (रेवेन्यू) अजय कुमार और अन्य अधिवक्ताओं की प्रभावी पैरवी रही.विकास त्यागी ने इस सफलता को कानूनी लड़ाई और सबूतों की जीत बताया है.

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