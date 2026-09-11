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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर में शांति से संपन्न हुई जुमे की नमाज, चाक-चौबंद रही सुरक्षा

सहारनपुर में शांति से संपन्न हुई जुमे की नमाज, चाक-चौबंद रही सुरक्षा

सहारनपुर की जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई. नमाज के बाद लोग शांतिपूर्वक अपने-अपने घरों को रवाना हुए. इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई.

Written By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर |  Updated at : 11 Sep 2026 08:19 PM (IST)
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सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद आज सहारनपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया. जिलेभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और संवेदनशील इलाकों में पुलिस, PAC और RRF के जवान तैनात रहे. हालांकि, इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई.

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह और जिले के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की. साथ ही लोगों से शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई.

मस्जिद विवाद के बीच सहारनपुर में जुमे की नमाज अदा, चाक-चौबंद रही सुरक्षा

सोशल मीडिया पर रही पुलिस की पैनी नजर

DIG अभिषेक सिंह ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि किसी के बहकावे में न आएं और सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है.

'मस्जिद के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद'

वहीं, जामा मस्जिद के इमाम कारी अरशद गोरा ने कलेक्ट्रेट मस्जिद मामले को लेकर कहा कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश नहीं थे, बल्कि बेदखली के आदेश थे. उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि वहां से मस्जिद के पक्ष में फैसला आएगा.

कोर्ट के आदेश का किया जाएगा पालन- जामा मस्जिद इमाम

कारी अरशद गोरा ने कहा कि कोर्ट जो भी आदेश देगा, उसका पालन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की. फिलहाल जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली है और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी बरकरार है.

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About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 11 Sep 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAHARANPUR NEWS
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