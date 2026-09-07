AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान हाऊस अरेस्ट, घर पर रातभर रही पुलिस

मस्जिद विवाद को लेकर सहारनपुर जा रहे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया. पुलिस ने रात से ही उनके घर पर डेरा डाल दिया और उन्हें व उनके प्रतिनिधिमंडल को सहारनपुर जाने से रोक दिया. AIMIM नेता शादाब चौहान इसे गैर संवैधानिक बताया और अपनी नाराजगी जाहिर की.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने कहा कि सहारनपुर में मजलिस के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जाना था. लेकिन रात के अंधेरे में हमको कैद कर देना मौलिक अधिकारों का हनन है. हम लोग कानूनी पहलू एवं आगे के कानूनी कदम के संबंध में जा रहे थे और यह एक वकीलों का अधिकार है. लेकिन जिस प्रकार से घरों में कैद किया गया है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. लेकिन हम संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए न्याय लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है. हमें भारत के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, निश्चित कार्यवाही दुर्भावना में प्रतीत होती है.

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पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया

शादाब चौहान ने सहारनपुर में जो हुआ उसे सीधे-सीधे पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया और योगी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि उसकी अनदेखी क्यों की गयी. उन्होंने दावा किया कि खसरा नंबर पर मालिकाना हक सरकार का नहीं है. 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां कानूनी पहलू को समझने जा रहा था. लेकिन पुलिस ने उन्हें रात से रोक लिया.

शादाब चौहान ने आगे सवाल उठाया कि यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामराज्य, जिसमें उन्हें अपराधियों की तरह घर में बंद कर दिया गया है. उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर के एक कोट को भी दोहराया. जिसमें कानून का गलत हाथों में प्रयोग भी है.

सपा के प्रतिनिधिमंडल पर उठाए सवाल

शादाब चौहान ने सपा के प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो दिन पहले अखिलेश यादव सहारनपुर गए थे और उसके बाद मस्जिद तोड़ दी गई. क्या ये पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री में कोई समझौता तो नहीं है. बोले कि सहारनपुर में इनकी पार्टी के बीच झगड़ा चल रहा है, उसे सुलझाने में लगे हैं. इसलिए इस मुद्दे पर सपा सिर्फ हंगामा कर रही है.

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