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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान हाऊस अरेस्ट, घर पर रातभर रही पुलिस

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान हाऊस अरेस्ट, घर पर रातभर रही पुलिस

सहारनपुर जा रहे AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान को पुलिस ने उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया. जिसके बाद उन्होंने इसे गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए योगी सरकार की आलोचना की.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 07 Sep 2026 02:20 PM (IST)
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मस्जिद विवाद को लेकर सहारनपुर जा रहे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया. पुलिस ने रात से ही उनके घर पर डेरा डाल दिया और उन्हें व उनके प्रतिनिधिमंडल को सहारनपुर जाने से रोक दिया. AIMIM नेता शादाब चौहान इसे गैर संवैधानिक बताया और अपनी नाराजगी जाहिर की.

AIMIM नेता शादाब चौहान ने कहा कि सहारनपुर में मजलिस के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जाना था. लेकिन रात के अंधेरे में हमको कैद कर देना मौलिक अधिकारों का हनन है. हम लोग कानूनी पहलू एवं आगे के  कानूनी कदम के संबंध में जा रहे थे और यह एक वकीलों का अधिकार है. लेकिन जिस प्रकार से घरों में कैद किया गया है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.  लेकिन हम संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए न्याय लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है. हमें भारत के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, निश्चित कार्यवाही दुर्भावना में प्रतीत होती है.

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पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया

शादाब चौहान ने सहारनपुर में जो हुआ उसे सीधे-सीधे पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया और योगी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि उसकी अनदेखी क्यों की गयी. उन्होंने दावा किया कि खसरा नंबर पर मालिकाना हक सरकार का नहीं है. 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां कानूनी पहलू को समझने जा रहा था. लेकिन पुलिस ने उन्हें रात से रोक लिया. 

शादाब चौहान ने आगे सवाल उठाया कि यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामराज्य, जिसमें उन्हें अपराधियों की तरह घर में बंद कर दिया गया है. उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर के एक कोट को भी दोहराया. जिसमें कानून का गलत हाथों में प्रयोग भी है.

सपा के प्रतिनिधिमंडल पर उठाए सवाल 

शादाब चौहान ने सपा के प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो दिन पहले अखिलेश यादव सहारनपुर गए थे और उसके बाद मस्जिद तोड़ दी गई. क्या ये पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री में कोई समझौता तो नहीं है. बोले कि सहारनपुर में इनकी पार्टी के बीच झगड़ा चल रहा है, उसे सुलझाने में लगे हैं. इसलिए इस मुद्दे पर सपा सिर्फ हंगामा कर रही है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Shadab Chauhan UP NEWS AIMIM SAHARANPUR NEWS
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