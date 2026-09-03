'मुझे अपने पति पर अत्यंत गर्व है...', बोलीं जयंत चौधरी की पत्नी चारू

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुरुवार 3 सितंबर को राष्ट्रीय लोकदल की स्वाभिमान रैली आयोजित की गई, स्वाभिमान रैली की खास बात यह रही कि रैली में पहली बार जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू चौधरी और बेटी सायरा के साथ पहुंचे. चारू चौधरी ने यहां जनता को संबोधित करते हुए कहा कि, उन्हें अपने समाज पर गर्व है, उन्हें अपने दल गर्व है और सबसे ज्यादा उन्हें अपने पति पर अत्यंत गर्व है.

सहारनपुर में रालोद की स्वाभिमान रैली जयंत चौधरी को परिवार के साथ देख रालोद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया. रालोद समर्थकों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया. पंडाल में स्वागत गीत बजाए गए. इसी दौरान एक वृद्ध खड़े खुशी से झूमने लगा. रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है.

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जयंत चौधरी ने संबोधन में सीएम योगी का किया जिक्र

जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए योगी बेहद सख्त हैं. लेकिन, किसान के लिए उनका दिल बेहद नरम है. जब विधायक गन्ने के रेट और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो वह कहते हैं कि 'मैं भी किसान हूं.'

स्वाभिमान रैली में जयंत ने किया संबोधित

केंद्रीय राज्य मंत्री और रालोत नेता जयंत चौधरी ने स्वाभिमान रैली में जनता को संबोधित किया है. इस दौरान जयंत चौधरी ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया है. जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को पारंपरिक काम के साथ-साथ नए क्षेत्रों से जोड़ना जरूरी है. जयंत ने कहा कि स्टार्टअप नई संभावनाओं से जुड़ा बड़ा क्षेत्र है.

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