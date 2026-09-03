Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझे अपने पति पर अत्यंत गर्व है...', बोलीं जयंत चौधरी की पत्नी चारू

'मुझे अपने पति पर अत्यंत गर्व है...', बोलीं जयंत चौधरी की पत्नी चारू

सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक दल की स्वाभिमान रैली में जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, उन्हें अपने पति पर अत्यंत गर्व है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 03 Sep 2026 11:20 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुरुवार 3 सितंबर को राष्ट्रीय लोकदल की स्वाभिमान रैली आयोजित की गई, स्वाभिमान रैली की खास बात यह रही कि रैली में पहली बार जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू चौधरी और बेटी सायरा के साथ पहुंचे. चारू चौधरी ने यहां जनता को संबोधित करते हुए कहा कि, उन्हें अपने समाज पर गर्व है, उन्हें अपने दल गर्व है और सबसे ज्यादा उन्हें अपने पति पर अत्यंत गर्व है.

सहारनपुर में रालोद की स्वाभिमान रैली जयंत चौधरी को परिवार के साथ देख रालोद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया. रालोद समर्थकों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया. पंडाल में स्वागत गीत बजाए गए. इसी दौरान एक वृद्ध खड़े खुशी से झूमने लगा. रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है.

जन्माष्टमी से पहले मथुरा से सीएम योगी का सियासी संदेश, कहा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि ने कई आक्रमण सहे

जयंत चौधरी ने संबोधन में सीएम योगी का किया जिक्र

जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए योगी बेहद सख्त हैं. लेकिन, किसान के लिए उनका दिल बेहद नरम है. जब विधायक गन्ने के रेट और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो वह कहते हैं कि 'मैं भी किसान हूं.'

स्वाभिमान रैली में जयंत ने किया संबोधित

केंद्रीय राज्य मंत्री और रालोत नेता जयंत चौधरी ने स्वाभिमान रैली में जनता को संबोधित किया है. इस दौरान जयंत चौधरी ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया है. जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को पारंपरिक काम के साथ-साथ नए क्षेत्रों से जोड़ना जरूरी है. जयंत ने कहा कि स्टार्टअप नई संभावनाओं से जुड़ा बड़ा क्षेत्र है.

मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS JAYANT CHAUDHARY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी बाबा आयो हैं 1051 करोड़ लायो हैं', CM की मौजूदगी में MLA श्रीकांत शर्मा खास अंदाज
'योगी बाबा आयो हैं 1051 करोड़ लायो हैं', CM की मौजूदगी में MLA श्रीकांत शर्मा खास अंदाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जन्माष्टमी पर योगी का ‘कृष्ण कनेक्ट’, मथुरा से गोरखपुर तक रहेगा कार्यक्रम
जन्माष्टमी पर योगी का ‘कृष्ण कनेक्ट’, मथुरा से गोरखपुर तक रहेगा कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर
मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश आनंद ने चेंज किया 'X' बायो, बताया पार्टी वर्कर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LDA ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदी पर मिलेगी 2 लाख तक की छूट
LDA ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, फ्लैट खरीदी पर मिलेगी 2 लाख तक की छूट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
SIR पर विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
Chitra Tripathi: मथुरा 2027 चुनाव का सबसे बड़ा दांव? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election
Darshan Jariwala ने Apara Mehta के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं अपना सच जानता हूं’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
जम्मू और कश्मीर
कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग
कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग
क्रिकेट
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
इंडिया
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
शिक्षा
DU में अब उम्र की बंदिश खत्म, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ चलेगी क्लास
DU में अब उम्र की बंदिश खत्म, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ चलेगी क्लास
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget