सहारनपुर में ओवरटेक विवाद में ड्राइवर की हत्या, पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर हुई वारदात

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में थाना नकुड़ क्षेत्र में शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई. जब खेडा अफगान निवासी युवक हामिद अली की गाड़ी लगने के विवाद में बाइक सवार युवकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना फंदपुर चौकी से कुछ दूर ही हुई, जिसने परिजनों में आक्रोश और बढ़ा दिया है. जबकि हत्यारोपी चापरचिड़ी गांव के बताए जा रहे हैं. सभी आरोपी फरार हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक खेड़ा अफगान निवासी हामिद अली पिकअप वाहन में लड़की लादकर सहारनपुर जा रहा था. कुछ दूर पर ओवरटेक करते समय बाइक को साइड लग गयी. जिसके बाद हामिद और उन युवको में कहासुनी हो गयी. स्थानीय लोगो ने बीचबचाव कर दिया.

कुछ देर बाद युवको ने अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों को बुला लिया और हामिद का पीछा करते हुए पुलिस चौकी फंदपुर से पहले पिकअप रुकवा ली, इससे पहले हामिद कुछ समझता युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया.युवको ने उसे तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया. स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी, उधर हमलावर युवक फरार हो गए.

अस्पताल में हो गयी मौत

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हामिद को अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उसकी मौत हो गयी. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस ने पब्लिक को समझा-बुझा आकर शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत चौकी फंदपुरी क्षेत्र में एक पिकअप चालक व कार में सवार दो व्यक्तियों के मध्य हुए विवाद में कार सवार दो व्यक्तियों द्वारा पिकअप चालक के साथ मारपीट कर घायल कर देने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नकुड़ द्वारा मय पुलिस टीम के तत्काल घटनास्थल पहुँचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी. पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है.

परिजनों द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नुकड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. घटना में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही व उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सर्विलांस, एसओजी व थाना नकुड़ की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया है.