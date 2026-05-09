सहारनपुर में कुत्तों के आतंक से 15 लाख का नुकसान, रात में बाड़े में घुसकर 110 भेड़ों को नोंचा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंबेहटा कस्बे के मोहल्ला किला में आवारा कुत्तों का आतंक उस समय देखने को मिला, जब देर रात कुत्तों के झुंड ने एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला बोल दिया. घटना के समय बाड़े में करीब 200 भेड़ मौजूद थीं. अचानक हुए इस हमले से बाड़े में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. जान बचाने के लिए भेड़ें इधर-उधर भागने लगीं, जिससे कई भेड़ें घायल हो गईं. सुबह जब पशुपालक प्रीतम अपने बाड़े पर पहुंचा तो वहां का भयावह मंजर देखकर उसके होश उड़ गए.

हमले में 110 भेड़ों की मौत से 15 लाख का नुकसान

हमले में 110 भेड़ों की मौत हो चुकी थी, जबकि कई अन्य भेड़ें गंभीर रूप से घायल पड़ी थीं. मृत भेड़ों में करीब 20 से 25 गर्भवती भेड़ें भी शामिल थीं, जिससे पशुपालक को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा है. पीड़ित प्रीतम ने बताया कि भेड़ पालन ही उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है और इस घटना ने परिवार को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया है. उनके अनुसार इस हादसे में लगभग 15 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

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ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित आर्थिक सहायता देने की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया. ग्रामीणों ने प्रशासन से पशुपालक को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों और पशुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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