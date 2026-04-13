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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राहुल गांधी को अपना इलाज करना चाहिए', अब किस बात पर भड़क उठीं साध्वी प्राची?

'राहुल गांधी को अपना इलाज करना चाहिए', अब किस बात पर भड़क उठीं साध्वी प्राची?

Sadhvi Prachi News: विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक इंटरव्यू में लव जिहाद, घुसपैठियों, महिला आरक्षण विधेयक और पश्चिम बंगाल चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है.

By : आईएएनएस | Updated at : 13 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने लव जिहाद, घुसपैठियों, महिला आरक्षण विधेयक और पश्चिम बंगाल चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है. आपको बता दें कि, साध्वी प्राची अक्सर बेबाकी से बात रखने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने तमिलनाडु महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हजीना सैयद द्वारा अलका लांबा पर लगाए गए आरोपों के सवाल के जवाब में कहा कि अलका लांबा और केरल की कांग्रेस नेता का क्या आपसी विवाद है, यह तो वही जानें.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एक तरफा प्यार करने वाली यह महिलाएं बहुत इमोशनल और भावुक होती हैं. इनको देश के बंटवारे का इतिहास पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले कौन थे? इतिहास को पढ़ेंगी तो इनको मालूम चलेगा कि वल्लभभाई पटेल अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो आज यहां कोई समस्या नहीं होती. हिंदुस्तान के विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ही है.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर क्या बोलीं साध्वी प्राची?

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लिए कितना लाभदायक होगा इसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि हिंदुस्तान की महिलाओं को हर जगह मौका मिलना चाहिए. महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण बहुत अच्छी बात है और यह बिल जल्दी से जल्दी आना चाहिए. हिंदुस्तान महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है.

उन्होंने कहा कि, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूं कि महिला आरक्षण बिल पर बहस करने के लिए समय सीमा बढ़ाई है. महिला आरक्षण विधेयक बहुत अच्छा निर्णय है, इससे हर महिला को सक्षम महिला को मौका मिलेगा. हिंदुस्तान के सदन में महिलाएं भी अपनी बात रख सकेंगी.

मल्लिकार्जुन खरगे पर साधा निशाना

हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे जैसे लोग अवसरवादी होते हैं. अपने परिवार का दुख-दर्द छोड़कर केवल राजनीति करते हैं, वह लोग अच्छे नहीं होते. खरगे को याद करना चाहिए कि हैदराबाद के निजाम ने उनके परिवार पर कितना कहर ढाया था.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वह संगठन है, जिसने पूरे विश्व में देशभक्ति की मिसाल पेश की है. ऐसा संगठन पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा. आरएसएस का विरोध वही करते हैं, जिनके कर्म नेक नहीं हैं.

तुष्टिकरण की चरम सीमा लांघ गईं ममता बनर्जी- साध्वी प्राची

प्रधानमंत्री मोदी ने ममता दीदी पर ‘तुष्टीकरण की राजनीति’ को लेकर हमला बोला है. इस पर साध्वी प्राची ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण की चरम सीमा लांघ गई है. ममता बनर्जी को केवल चारों तरफ जिहादी दिखाई देते हैं. वह हिंदुओं या फिर किसी पंडित या पुजारी की मदद नहीं करती. सिर्फ ममता मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं. इसलिए अबकी बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी.

मियापुर का नाम रवीन्द्रनगर करने पर दी प्रतिक्रिया

लखीमपुर खीरी के 'मियापुर' का नाम बदलकर टैगोर के नाम पर 'रवींद्र नगर' रखे जाने पर उन्होंने कहा कि जहां एक भी मियां नहीं, वहां का नाम मियापुर रख दिया गया. ऐसे नाम का मतलब क्या है? मियापुर गांव का नाम रविंद्र नाथ टैगोर के नाम पर रखने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहां पर मियां नहीं हैं, लेकिन उनके नाम मियांओं के नाम से है, उन्हें बदलने की भी जरूरत है.

राहुल गांधी को साध्वी प्राची ने दी नसीहत

राहुल गांधी ने बयान दिया था कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा वाले लोग अंबेडकर और संविधान को खत्म करना चाहते हैं. इस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना इलाज करना चाहिए. राहुल गांधी केवल राजनीति करना चाहते हैं. इनको पता ही नहीं होता कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं.

साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने पर उतर आते हैं. संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बार राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए, तब बात करनी चाहिए.

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह 'घुसपैठियों' को कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे देश छोड़ने को कहा है. इस पर उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री और गृहमंत्री में इतना कठोर निर्णय लेने की हिम्मत है. हिंदुस्तान में 10 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, यहीं पर बच्चे पैदा कर रहे हैं और लोगों का रोजगार छीन रहे हैं. इन घुसपैठियों के कान पकड़कर बाहर निकालने की हिम्मत केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है.

सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना

'मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यूसीसी लागू करेंगी.' इस पर उन्होंने कहा कि, ममता बनर्जी बताएं कि जब देश एक है तो दो विधान क्यों? हिंदुस्तान में एक ही विधान एक ही कानून और एक ही संविधान चलेगा. ममता बनर्जी का हाल 'खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे' वाली है. आने वाले दिनों में सरकार में नहीं रहेगी, इसलिए बौखलाई हुई हैं. प्रधानमंत्री, अमित शाह और अजीत डोभाल की वजह से हिंदुस्तानी आज सुरक्षित और बहुत खुश हैं.

'लव जिहाद बढ़ते जा रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है?' इस पर साध्वी प्राची ने कहा कि लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं होती क्योंकि इन लोगों के यहां पर सिर्फ जिहाद होता है, लव नहीं. यह जिहाद करते-करते मानवता को शर्मसार कर देते हैं. कश्मीर में 1990 में एक लड़की के साथ जिहादियों ने रेप किया और उसके बाद शरीर को बीच से काटा, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था.

72 हूरों से मेल कराने पर रुके लव जिहाद- साध्वी प्राची

धर्मांतरण और लव जिहाद क्यों नहीं रुक रहा? इसके जवाब में उन्होंने जिस दिन लव जिहादियों को जेल भेजने के बजाय 72 हूरों से मेल करा दिया जाएगा, उस दिन लव जिहाद रुक जाएगा. समस्या यही है जिहादियों को सजा नहीं मिलती है. चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लव जिहाद इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां का कानून कठोर है. हिंदुस्तान का कानून लचर है. इसलिए भारत में लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए.

Published at : 13 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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