पुतिन आएंगे नोएडा एयरपोर्ट? पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान

उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार रूसी सेना के तीन सैन्य विमान उतरे हैं. नए एयरपोर्ट पर किसी भी विदेशी विमान की यह पहली लैंडिंग है. इन विमानों की लैंडिंग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का विमान भी नोएडा एयरपोर्ट पर ही उतर सकता है. एयरपोर्ट प्रबंधन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है.

तीनों सैन्य विमान मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट के रनवे पर उतरे. इनमें रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आईएल-76 भी शामिल था. इन विमानों में रूसी सेना की एडवांस टीम और सैन्य अधिकारी भारत आए हैं.

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पहले दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर उतरते थे विमान

बुधवार को भी तीनों हवाई जहाज एयरपोर्ट के रनवे पर पूरे दिन खड़े रहे. इससे पहले विदेशी सैन्य विमानों की लैंडिंग ज्यादातर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होती थी. एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारी और रूसी टीमें विमानों की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा देख रहे हैं.

12 और 13 को भारत मंडपम में होगा ब्रिक्स सम्मलेन

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होगा. इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होंगे. सैन्य विमानों की लैंडिंग अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ी है. एयरपोर्ट पर इनके उतरने के बाद विदेशी राष्ट्रपति के विमान के उतरने की संभावना और बढ़ गई है.

यहां बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को इसी साल पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था. एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें 15 जून से शुरू हो चुकी हैं. पहली उड़ान नोएडा से लखनऊ की थी.शुरुआत रोजाना 12 उड़ानों से हुई जो अब 30 से 35 उड़ानें प्रतिदिन हो गयीं हैं. यहां से अभी घरेलु उड़ानें ही संचालित हैं. अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई हैं. जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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