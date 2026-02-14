अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहा महोबा, 40 गांवों में बनेगी ग्रामीण स्पेस लैब

बुंदेलखंड का महोबा जिला अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रचने जा रहा है. इसरो (ISRO) के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत महोबा देश का पहला ऐसा जिला बनेगा, जहां 40 गांवों में ग्रामीण स्पेस लैब स्थापित की जा रही हैं. आगामी 16 फरवरी को इसरो अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश एम. देसाई रतौली गांव में पहली लैब का उद्घाटन करेंगे. यह पहल ग्रामीण छात्रों के लिए आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वार खोलेगी.

छात्रों को दिया जाएगा व्यवहारिक ज्ञान

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की ये पहल है. लैब्स को उन्नत और इंटरैक्टिव संसाधनों से लैस किया गया है. यहां छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वर्किंग टेलिस्कोप, 3D प्रिंटर, रोबोट, ड्रोन और इसरो के मिशन मॉडल्स के जरिए व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी.

क्या है इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की खाई को पाटना है. इन लैब्स में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट एप्लीकेशन और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा. एक साल के विशेष पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के कौशल का मूल्यांकन भी होगा, ताकि भविष्य के वैज्ञानिक तैयार किए जा सकें.

इसरो के डायरेक्टर करेंगे छात्रों से संवाद

बता दें कि 16 फरवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में इसरो डायरेक्टर नीलेश एम. देसाई मोदी मेला परिसर में आयोजित पुस्तक मेले का अवलोकन भी करेंगे और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे. बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने इसे जिले के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि महोबा अब देश का पहला ऐसा जिला है, जहाँ ग्रामीण स्तर पर संगठित रूप से अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.