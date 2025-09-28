रुद्रपुर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान फायरिंग, पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़
Udham Singh Nagar: गगन रतनपुरिया सरेंडर करने की फिराक में था. पुलिस ने उसकी घेराबंदी की. लेकिन उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी. जिस पर जबाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी टांग में लगी.
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में शुक्रवार 26 सितम्बर को उस समाया अफरा-तफरी मच गयी थी. जब यहां सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नामांकन के दौरान दो गुटों के बीच हुई धक्का-मुक्की और गाली-गलौज के बाद फायरिंग तक की घटना हो गई. पुलिस के पहुंचें से अहले ही आरोपी वहां से फरार हो गए थे. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर 15 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है.
सरेंडर की कोशिश में था रतनपुरिया
पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से ही पुलिस टीमें सभी आरोपियों की धड़-पकड़ के लिए लगीं हुईं थी. मुखबिर से सूचना मिली की गगन रतनपुरिया सरेंडर करने की फिराक्मे था. पुलिस ने उसकी घेराबंदी की. लेकिन उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी. जिस पर जबाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी टांग में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गगन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बाकी भी जल्द होंगे गिरफ्तार
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा. अभी गगन समेत चार लोग गिरफ्तार हुए हैं. बाकी आरोपियों की भी जल्दी गिरफ्तारी होगी. इसके साथ ही कॉलेज परिसर में भी पुलिस फ़ोर्स बढ़ा दी गयी है.
क्या था पूरा मामला ?
बता दें कि सरदार भगत सिंह कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन चल रहे थे. इसी बीच दो गुटों में किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गयी. जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गयी. यही नहीं कॉलेज चूंकि हाइवे पर ही है, फायरिंग और मारपीट के चलते जाम की स्थिति बन गयी थी. छात्रों और राहगीर भी दहशत में आ गए थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL