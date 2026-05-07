रुद्रपुर जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप

उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं, मामला रुद्रपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय से सामने आया है. यहां गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, परिजनों ने इस मामले में पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की. मृतका के परिजनों ने कहा है कि समान्य प्रसव में बच्ची को जन्म देने के बाद महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अगर समय रहते ऑक्सीजन मिल जाती तो महिला की मौत न हो होती.

बताया जाता है कि रुद्रपुर के सिंह कॉलोनी गली नंबर एक निवासी राजीव मिश्रा विगत देर शाम अपनी गर्भवती पत्नी ज्योति पाण्डेय को देर शाम प्रसव पीडा होने पर डिलीवरी के लिए रुद्रपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय लाए थे. उन्होने आरोप लगाया कि भर्ती होने के कुछ समय बाद पता चला कि अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं है.

महोबा में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था किसान, आकाशीय बिजली गिरने से मौत

अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से किया इनकार

मृतका पति ने कहा कि रात्रि लगभग 11 बजे उनकी पत्नी को डिलीवरी के लिए ले जाया गया. रात के लगभग 1:30 बजे के करीब सामान्य डिलीवरी में महिला ने लड़की को जन्म दिया. मृतका के पति के मुताबिक, बच्ची को जन्म देने के बाद महिला को सांस लेने में काफी दिक्कते हो रही थी, अनुरोध के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका. हालांकि, यह भी आरोप लगाया गया कि जब मरीज को रेफर करने के लिए कहा गया तो अस्पताल ने डॉक्टर न होने की बात कह कर रेफर से इनकार दिया.

परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप

मृतक के पति ने आरोप लगाया कि, जिला अस्पताल में मेरी पली के उपचार मे लगातार घोर लापरवाही की गयी, जिस कारण पत्नी की मौत हो गई. उनका कहना है कि सामान्य प्रसव के बाद भी इलाज में लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी की मौत हुई है. पीड़ित परिवार पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले में कड़ी कार्रवाई की है.

Barabanki News: सट्टेबाजी और लक्जिरियस लाइफस्टाइल की चाहत ने बनाया चोर, पकड़े गए 5 दोस्त