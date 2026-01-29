उत्तराखंड में प्रशासनिक लापरवाही का खतरा, नैनीताल हाईवे पर खुले गड्ढे और नाले बने हादसों की वजह

उत्तराखंड के रुद्रपुर में सरकारी तंत्र की लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है. जनपद मुख्यालय के सबसे व्यस्त मार्ग नैनीताल हाईवे पर इंदिरा चौक से डीएम कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर खतरे खुलेआम नजर आ रहे हैं. कहीं गहरे नाले खुले पड़े हैं तो कहीं सड़क किनारे खुदाई कर महीनों से छोड़ दी गई है. निर्माण कार्य में देरी के बावजूद पहले खुदान कर देना और सुरक्षा इंतजाम न करना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है. प्रशासनिक दफ्तरों के सामने ही इस तरह की लापरवाही सिस्टम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रही है.

नैनीताल हाईवे पर डीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है, जो न्यायालय परिसर को डीएम कार्यालय से जोड़ेगा. निर्माणदायी संस्था द्वारा डीएम कार्यालय के बंद गेट के पास गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है. न तो गड्ढों को ढंका गया है और न ही किसी प्रकार की बैरिकेडिंग की गई है. ऐसे में यहां से गुजरने वाले वाहनों और पैदल राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है.

नगर निगम गेट के सामने भी जोखिम

नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर खुदाई की गई है. खुदाई के बाद सड़क का निर्माण नहीं होने से स्थिति और खतरनाक हो गई है. यदि किसी वाहन का संतुलन बिगड़ा तो बड़ा हादसा हो सकता है. नगर आयुक्त के कार्यालय के सामने इस तरह की लापरवाही से आम लोगों में रोष भी देखा जा रहा है.

31वीं वाहिनी पीएसी के आगे खुला नाला

नैनीताल हाईवे पर 31वीं वाहिनी पीएसी के मुख्य गेट के सामने सड़क किनारे वर्षों से एक गहरा नाला खुला पड़ा है. सड़क से फिसलकर यदि कोई वाहन इस नाले में गिर गया तो जानलेवा हादसा हो सकता है. हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी प्रशासनिक अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया है.

जिला अस्पताल के सामने भी खतरा

जिला अस्पताल के सामने पुलिया के पास भी सड़क के नीचे गड्ढे किए गए हैं और ऊपर से नाला बह रहा है. यहां से एंबुलेंस तेज गति से गुजरती हैं. ऐसे में यदि समय रहते नाले और गड्ढों को कवर नहीं किया गया तो मरीजों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है.

जल्द सुधार का दावा

नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसे जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए खुदाई की गई है और निर्माणदायी संस्था को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल, प्रशासनिक आश्वासनों के बीच नैनीताल हाईवे पर खुले गड्ढे और नाले हादसों को न्योता दे रहे हैं.