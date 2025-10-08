नशा मुक्त देवभूमि मिशन: रुद्रप्रयाग पुलिस का एक्शन, गांवों में नष्ट की अवैध भांग की खेती

नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विक्रय व तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

साथ ही जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक किया जा रहा है। गत दिवस जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस, जिला प्रशासन व वन विभाग के स्तर से पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी के नेतृत्व में ग्राम बक्सीर व रोसियाड़ा तोक के आसपास के क्षेत्र में अवैध भांग की खेती को नष्ट किए जाने हेतु अभियान चलाया गया।

पुलिस और वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई

इस अभियान के तहत पुलिस प्रशासन व वन विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा करीब 5 एकड़ भूमि में अवैध भांग की खेती का विनाश किया गया है। जनपद पुलिस के स्तर से इस वर्ष एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कुल 06 अभियोग पंजीकृत कर अवैध चरस व स्मैक की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.

वहीं पुलिस के स्तर से स्कूलों, कॉलेजों व आम जनमानस के बीच जाकर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक किया जा रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस ने आम जनमानस से अपील की है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें तथा नशा मुक्ति अभियान में जिला पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

पुलिस की तरफ से चल रहा सघन चेकिंग अभियान

नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत पुलिस की तरफ से राज्य में कार्रवाई की जा रही है. कई जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग और छापेमारी की जा रही है. वहीं पुलिस की तरफ से नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है.

इस अभियान के जरिए पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ भी बेहद सख्त दिखाई दे रही है. पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. इसके साथ, इलाके के गांवों में भांग की खेती को नष्ट कर नशे और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है.