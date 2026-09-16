रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से एक की मौत, 6500 से ज्यादा तीर्थयात्री सुरक्षित निकाले

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है.लगातार पत्थर और बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने से हजारों तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया. स्थानीय अधिकारियों के साथ ही आपदा प्रबंधन टीमें निगरानी कर रहीं हैं. छह हजार से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा के मुताबिक,चिरबासा इलाके में लगातार भूस्खलन हो रहा था, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गयी. इस स्थिति के चलते यह इलाका पूरी तरह संवेदनशील बन गया था. हजारों तीर्थ यात्रियों को ऊंचाई वाले स्थानों पर रोक दिया गया था.

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तीर्थयात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता

डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक, हर तीर्थयात्री की सुरक्षा और सुविधा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है. ज़िला टीम, पुलिस और DDRF ने उन्हें एक-एक करके सुरक्षित निकालने के लिए गंभीरता और मेहनत से काम किया. 6,500 से ज़्यादा लोगों, जिनमें तीर्थयात्री, स्थानीय दुकानदार, घोड़े/खच्चर वाले और अन्य लोग शामिल हैं, को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया गया है.

पूरे रूट का किया निरीक्षण

डीएम ने बताया कि उन्होंने खुद वहां की स्थिति का जायज़ा लिया है.उनके मुताबिक पूरे ट्रेकिंग रूट पर अहम जगहों पर कैमरे लगे हैं, जिनसे हम ज़ूम करके रियल-टाइम में हालात पर नज़र रख सकते हैं. उन्होंने कहा, "हमने SDM, आपदा प्रबंधन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे रास्ते का जायज़ा लिया, ताकि उन जगहों की पहचान की जा सके जहां भूस्खलन का खतरा ज़्यादा है, जहां तीर्थयात्रियों को परेशानी हो सकती है, और जहां दोबारा भूस्खलन होने पर हमें आवाजाही रोकनी पड़ सकती है."

70 से ज्यादा रेन शेल्टर

डीएम विशाल मिश्रा ने कहा, "हमने देखा कि तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए 70 से ज़्यादा रेन शेल्टर (बारिश से बचाव के शेल्टर) मौजूद हैं. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीने के पानी, साफ़-सफ़ाई और शौचालय की सुविधाओं को साफ़-सुथरा और अच्छी हालत में रखें, ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए उन्हें यात्रा का सुखद अनुभव मिल सके."

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