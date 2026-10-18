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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरुद्रप्रयाग में सियासी उलटफेर, 5 दिन में BJP से मोहभंग, कांग्रेस में लौटे ग्यालू लाल

रुद्रप्रयाग में सियासी उलटफेर, 5 दिन में BJP से मोहभंग, कांग्रेस में लौटे ग्यालू लाल

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. दरअसल यहां बीजेपी में शामिल होने के 5 दिन बाद नेता ग्यालू लाल कांग्रेस में लौट आए हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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रुद्रप्रयाग जिले की राजनीति में पांच दिन के भीतर हुए बड़े उलटफेर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य ग्यालू लाल ने महज पांच दिन बाद ही कांग्रेस में वापसी कर ली. जिला योजना समिति (डीपीसी) का सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनकी घर वापसी ने जिले में राजनीतिक दलों की रणनीति और बदलते समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

रुद्रप्रयाग नगर के गुलाबराय स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ग्यालू लाल ने बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने गलती की थी, जिसे अब सुधार लिया है. उनके इस बयान के बाद जिले के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कांग्रेस में वापसी के बाद ग्यालू लाल का बड़ा दावा

ग्यालू लाल ने दावा किया कि डीपीसी सदस्य बनने के लिए उनके सामने बीजेपी में शामिल होने की शर्त रखी गई थी. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करने के बाद उन्होंने रणनीति बनाई और उसी के तहत बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया. डीपीसी सदस्य निर्वाचित होने के बाद अब वह फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं.

उन्होंने बीजेपी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उसी की भाषा में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि डीपीसी का पूरा घटनाक्रम अब समाप्त हो चुका है और कांग्रेस में दोबारा शामिल होना उनके लिए खुशी का पल है.

डीपीसी चुनाव के बाद बदले सियासी समीकरण 

ग्यालू लाल के बीजेपी में शामिल होने और फिर पांच दिन के भीतर कांग्रेस में लौट आने से जिले की राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए हैं. उनके इस फैसले के पीछे राजनीतिक रणनीति थी या परिस्थितियों के चलते उन्होंने अपना रुख बदला, इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं. हालांकि, उन्होंने अपने बयान में बीजेपी में शामिल होने को रणनीति का हिस्सा बताया है.

इस घटनाक्रम ने जिला योजना समिति के चुनाव के बाद जिले में राजनीतिक दलों की भूमिका और रणनीति को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है. कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की राजनीति का जवाब देने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप थपलियाल, पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Input By : रोहित डिमरी

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand News Rudraprayag News BJP Congress
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