सपा सांसद रुचि वीरा ने पार्टी के नेताओं पर ही लगाए गंभीर आरोप, 'अखिलेश यादव जयचंदों को...'

मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पीडीए बैठक में नहीं बुलाया गया, जिससे न केवल उनका बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि का भी अपमान हुआ है. उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मौजूद जयचंदों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

रुचि वीरा ने कहा कि उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि उन नेताओं से है जो पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं और पीडीए को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

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सपा सांसद ने कहा कि उन्हें पीडीए बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया और कार्यक्रम के पोस्टर और बैनरों में उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई गई. इससे भाजपा नेताओं को बयानबाजी करने का मौका मिल गया.

उन्होंने कहा कि अगर वह बैठक में शामिल होतीं तो पीडीए को और मजबूती मिलती. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत वह खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगी.

रुचि वीरा ने यह भी कहा कि अब तक पार्टी के किसी नेता या पदाधिकारी ने उनसे इस मामले में संपर्क नहीं किया है और न ही कोई जानकारी ली है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अखिलेश यादव इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे.

मामले को महिला सम्मान से जोड़ा

रुचि वीरा ने इस पूरे मामले को महिला सम्मान से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं, वे या तो महिला विरोधी सोच रखते हैं या फिर उनकी लोकप्रियता से डरते हैं.

उन्होंने कहा कि महिलाओं की इस तरह अनदेखी करना सही नहीं है. महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और आज हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में महिलाओं को नाराज करके कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा कि अगर किसी को कामयाबी हासिल करनी है तो उसे महिला विरोधी सोच छोड़नी होगी. विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में पार्टी के भीतर इस तरह की गुटबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

‘सपा के सभी सांसद एकजुट हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा’

हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के सांसदों में टूट और असंतोष की चर्चाओं पर भी रुचि वीरा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं और कोई भी कहीं नहीं जा रहा है.



उन्होंने कहा कि सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. विपक्षी दल अपना राजनीतिक काम करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर के कुछ लोगों ने उन्हें बोलने का मौका जरूर दे दिया. रुचि वीरा ने दोहराया कि उनकी पूरी निष्ठा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति है.

रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वह पहले भी आज़म खान की करीबी और शुभचिंतक थीं और आज भी हैं.

उन्होंने कहा कि जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे तो वह उनसे मिलने जरूर जाएंगी. फिलहाल वह उनसे मिलने इसलिए नहीं गईं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

राम मंदिर प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

रुचि वीरा ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित सोना-चांदी घोटाले के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग ही चंदे और सोने-चांदी की शिलाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे देशवासियों की भावनाएं आहत हो रही हैं.

उन्होंने आशंका जताई कि यदि सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की सोने-चांदी की शिलाओं की चोरी हुई है तो उस धन का दुरुपयोग भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए.

सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी पर दूसरे राज्यों के लोगों का कब्जा हो गया है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की मांग

रुचि वीरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे समय में पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता सबसे जरूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अखिलेश यादव इस पूरे विवाद की जांच कराएंगे और जो लोग गुटबाजी तथा अनुशासनहीनता में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला तभी संभव है जब समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में उतरे. पार्टी के अंदर मौजूद "जयचंदों" की पहचान कर उन्हें संगठन से दूर करना जरूरी है.