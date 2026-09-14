ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव से मिलेंगी रोहिणी घावरी? चंद्रशेखर आजाद की बढ़ने वाली है टेंशन!

अखिलेश यादव से मिलेंगी रोहिणी घावरी? चंद्रशेखर आजाद की बढ़ने वाली है टेंशन!

यूपी चुनाव से पहले प्रदेश की दलित सियासत में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा हैं. चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से रोहिणी घावरी मिल सकती है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Sep 2026 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति में एक और नई हलचल दिखाई दे रही है. स्विट्जरलैंड से भारत लौटने के बाद रोहिणी घावरी के यूपी की राजनीति में सक्रिय होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि रोहिणी घावरी की नजर खास तौर पर वाल्मीकि समाज को राजनीतिक रूप से लामबंद करने पर है. पश्चिमी यूपी की करीब 21 विधानसभा सीटों पर उनकी सक्रियता की चर्चा है.

रोहिणी घावरी लंबे समय से वाल्मीकि समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रही हैं. उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज को लंबे समय तक सफाईकर्मी की पहचान तक सीमित कर दिया गया, जबकि राजनीतिक हिस्सेदारी में उसे अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला. अब वह इसी मुद्दे को लेकर समाज को एक अलग राजनीतिक ताकत के तौर पर संगठित करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं.

कई विधानसभा सीटों पर फोकस

रोहिणी घावरी की संभावित राजनीतिक सक्रियता का फोकस पश्चिमी यूपी की कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर बताया जा रहा है. इनमें आगरा कैंट, एत्मादपुर, जसराना, फिरोजाबाद, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, गाजियाबाद, लोनी, अलीगढ़ और खैर जैसी सीटें शामिल हैं.

इसके अलावा लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तर और लखनऊ पश्चिम के साथ कानपुर की सीसामऊ, आर्यनगर और किदवईनगर सीटों पर भी गतिविधियां बढ़ाने की चर्चा है. इन सीटों पर दलित मतदाताओं की भूमिका को देखते हुए रोहिणी वाल्मीकि समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल प्रमुखता से उठा सकती हैं.

रोहिणी घावरी वाल्मीकि समाज से मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य भी सामने रख रही हैं. ऐसे में अगर वह वाल्मीकि वोटरों के बीच अपनी पकड़ बनाने में सफल होती हैं तो इसका असर यूपी की मौजूदा दलित राजनीति पर पड़ सकता है.

अखिलेश यादव से मुलाकात की चर्चा

रोहिणी घावरी के 14 और 15 सितंबर को लखनऊ पहुंचने की चर्चा है. इस दौरान वह वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात कर सकती हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की संभावना की भी चर्चा है.

रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में अखिलेश यादव ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है. हालांकि, इस मुलाकात और समर्थन को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

चंद्रशेखर आजाद पर लगाए आरोपों से चर्चा में

रोहिणी घावरी पिछले कुछ समय से नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का वादा कर शोषण करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने दावा है कि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर ने उनसे दूरी बना ली. उन्होंने शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, इन आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद का पक्ष इस खबर में उपलब्ध नहीं है.

चंद्रशेखर के लिए बन सकती है चुनौती?

रोहिणी घावरी जिन इलाकों में सक्रिय होने की तैयारी कर रही हैं, उनमें पश्चिमी यूपी की कई सीटें शामिल हैं. यही वह इलाका है जहां दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है. 

संसद रत्न से नवाजे गए जगदंबिका पाल, राहुल-अखिलेश पर किया वार

ऐसे में रोहिणी अगर वाल्मीकि समाज के बीच अलग राजनीतिक आधार तैयार करती हैं तो इसका असर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा. समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के दलित वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ सकता है.

2027 से पहले नया दलित मोर्चा?

उत्तर प्रदेश में अब तक दलित राजनीति का सबसे मजबूत आधार जाटव वोट बैंक को माना जाता रहा है. मायावती की बहुजन समाज पार्टी इसी सामाजिक आधार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है. वहीं, पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी में दलित युवाओं के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है.

ऐसे समय में वाल्मीकि समाज को केंद्र में रखकर रोहिणी घावरी की संभावित सक्रियता दलित राजनीति में एक नए समीकरण की जमीन तैयार कर सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक असर 2027 के चुनाव में कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रोहिणी की राजनीतिक सक्रियता कितनी व्यापक होती है और उन्हें किस राजनीतिक दल या संगठन का समर्थन मिलता है.

'उनके साथ गलत हुआ उनका...', चंद्रशेखर आजाद के बाद आकाश आनंद को सपा का ऑफर

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारतीय टीम ने जीता महिला एशिया कप 2026, सीएम योगी ने दी बधाई
भारतीय टीम ने जीता महिला एशिया कप 2026, सीएम योगी ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनोद साहनी हत्याकांड के बाद गोंडा पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पर पैनी नजर
विनोद साहनी हत्याकांड के बाद गोंडा पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पर पैनी नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली से ही क्यों चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? कांग्रेस नेता ने बताई अंग्रेजों के जमाने की कहानी
रायबरेली से ही क्यों चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? कांग्रेस नेता ने बताई अंग्रेजों के जमाने की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज 14 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज 14 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
राजस्थान निकाय चुनाव: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget