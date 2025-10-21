प्रयागराज: रोडवेज बस ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़

प्रयागराज के धूमनगंज में मामूली विवाद के बीच रोडवेज बस ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है. धूमनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक छोटे से विवाद ने खूनी रूप ले लिया. नीमसराय निवासी रविंद्र उर्फ मुन्नू पासी (उम्र लगभग 40 वर्ष) की कुछ युवकों ने ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक रोडवेज में संविदा ड्राइवर के रूप में काम करता था.

मामूली विवाद को लेकर से बढ़ा मामला

घटना मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास उस समय हुई, जब रविंद्र किसी निजी काम से वहां पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपियों ने गुस्से में आकर रविंद्र पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से वह सड़क पर गिर पड़े.

आरोपियों ने ईंट-पत्थर से किया हमला

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो हमलावर मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों ने रविंद्र के परिजनों को सूचना दी. परिजन आनन-फानन में उन्हें एसआरएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

रविंद्र की मौत की खबर फैलते ही नीमसराय इलाके में हड़कंप मच गया. गुस्साए परिजन शव लेकर घटनास्थल पर लौट आए और मुख्य सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे.

गुस्साए परिजनों ने किया सड़क पर हंगामा

इस दौरान भीड़ ने कई वाहनों और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की. पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने नारेबाजी की और कड़ी कार्रवाई की मांग की. सड़क जाम और तोड़फोड़ की घटना के बीच परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हमला पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था, क्योंकि रविंद्र का किसी से पुराना झगड़ा नहीं था. उन्होंने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही धूमनगंज, मुंडेरा और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई. अधिकारी हालात संभालने और भीड़ को शांत कराने में जुटे रहे. घटना के बाद देर शाम तक इलाके में तनाव बना रहा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.